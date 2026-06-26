Reaparece Inzunza en Comisión del Senado

Casi dos meses después, el senador Enrique Inzunza Cázarez (Morena), acusado por Estados Unidos de tener vínculos con el narcotráfico, apareció públicamente, vía remota, en la reunión de la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores.

Presidida por su correligionario Javier Corral Jurado, la comisión ordinaria de trabajo inició de manera formal el análisis de la nueva Ley General en Materia de Justicia Cívica Itinerante, legislación secundaria que por mandato constitucional debió expedirse desde hace nueve años.

Corral Jurado no descartó la posibilidad de debatir el tema bajo el esquema de Parlamento Abierto e informó de la disposición de colaborar en la confección de la nueva ley de académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), así como de expertos de organizaciones de la sociedad civil como México Evalúa.

Explicó que la intención es aprobar el dictamen correspondiente antes del 1 de septiembre próximo, cuando iniciará el siguiente periodo de sesiones ordinarias del Senado, con la intención de que sea de los primeros temas que se sometan a discusión y votación del pleno cameral.

Inzunza Cázarez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, codictaminadora de la ley en ciernes, e integrante de las comisiones de Defensa Nacional, Jurisdiccional y de Derechos Humanos, reconoció que la discusión del nuevo ordenamiento inicia “con mucho retraso”, pero que “por demorado” que vaya el análisis de la nueva ley, “sí requiere de una atención mucho más específica, más técnica; yo no veo mal que podamos atraer la opinión de especialistas y quizá de instituciones que pueden tener un pulso mucho más afinado en relación a las problemáticas específicas”.

Ley reglamentaria

La nueva ley, detalló, es reglamentaria del párrafo cuarto del Artículo 21 constitucional, que confiere a las autoridades administrativas municipales la facultad para sancionar infracciones que prevén los reglamentos gubernativos y de policía.

“Me sigue preocupando que en el anteproyecto se hable de detención y de flagrancia cuando todos sabemos que conforme el marco constitucional y la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 7, la detención como figura únicamente opera tratándose de delito, igualmente la detención en flagrancia.

La nueva ley será resultado de las propuestas en la materia contenidas en un par de iniciativas promovidas por Corral Jurado y Luis Doblado Colosio Riojas (MC).