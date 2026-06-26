México batirá récord de importaciones de maíz en 2026 y 2027: USDA

México batirá récords en sus importaciones de maíz en los años comerciales concluidos en 2026 y 2027 (octubre-septiembre), con 26.5 y 27.0 millones de toneladas, respectivamente, de acuerdo con proyecciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

Estos pronósticos consideran una producción de maíz en México de 24.3 millones de toneladas en la campaña agrícola 2026/2027, una baja interanual de 2%, debido a los mayores costos de los insumos y los precios internos relativamente bajos.

Su proyección de las importaciones de maíz a 27.0 millones de toneladas para los 12 meses terminados en septiembre de 2027 implica un aumento de 2% a tasa anual y se explica por una menor producción nacional y una mayor demanda de los sectores ganadero y de alimentación animal.

El aumento de la demanda del sector ganadero se daría principalmente por el crecimiento constante de la demanda de alimento para aves de corral.

También se espera que Estados Unidos siga siendo la principal fuente de origen debido a la competitividad de precios, la logística favorable y la calidad de los suministros.

El USDA calcula que las exportaciones de maíz para el año agrícola 2026/2027 disminuyan 33%, hasta las 20,000 toneladas, ya que la menor producción y un peso fuerte limitan la capacidad de México para exportar maíz.

Para esta agencia estadounidense, todo indica que las importaciones mexicanas de maíz para el año agrícola 2025/2026 aumentarán 2% hasta alcanzar los 26.5 millones de toneladas. Desde octubre de 2025 hasta abril de 2026, las importaciones aumentaron 1% a tasa interanual, hasta las 14.7 millones de toneladas, casi en su totalidad procedentes de Estados Unidos.

El maíz amarillo estadounidense mantiene una ventaja de precio sobre otros orígenes y ofrece una calidad constante, ideal para la alimentación animal, la fabricación de piensos compuestos y aplicaciones industriales como la producción de almidón, aceite y jarabe.

Aproximadamente 65% de las importaciones de maíz llegan a México por ferrocarril a través de la frontera terrestre norte, y 35% por vía marítima a través de los puertos del Golfo de México.

Durante el mismo período, las importaciones de maíz blanco aumentaron 49%, alcanzando las 501,131 toneladas métricas, prácticamente todas de origen estadounidense.

El USDA prevé que el área cosechada en la campaña agrícola 2026/2027 disminuya 4% en comparación con el mismo periodo anterior, a 6.4 millones de hectáreas. Por su parte, el Servicio de Información Agropecuaria y Pesquera (SIAP) de México proyecta un área sembrada estable para el ciclo primavera/verano en 5.9 millones de hectáreas.

Producción más cara

Sin embargo, el SIAP anticipa que los mayores precios de los insumos y los bajos precios internos del maíz reduzcan el área sembrada por debajo de esta proyección. En Jalisco, Michoacán y Guanajuato (35% de la producción de primavera/verano) la mayoría de los productores planean reducir el área sembrada.

En la región del Bajío de Michoacán y el Valle de Santiago en Guanajuato, algunos agricultores planean cambiar del maíz al sorgo debido a sus menores costos de producción. En Chihuahua, se espera que el área sembrada se mantenga estable en 235,000 hectáreas, aproximadamente 60% de riego y 40% de secano.

El aumento de los costos de fertilizantes y combustibles explica en gran medida el incremento de los costos de producción. En mayo de 2026, el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) de México reportó que el precio de la urea aumentó 42% con respecto al año anterior, alcanzando los 17,300 pesos por tonelada métrica, mientras que el fosfato diamónico subió 9%, llegando a los 18,230 pesos por tonelada métrica.

A su vez, el precio del diésel aumentó 7%, situándose en 27 pesos por litro durante el mismo período.

Gobierno busca mitigar precio bajo

Cabe recordar que el pasado 20 de mayo el gobierno mexicano concretó un acuerdo con integrantes de la cadena de valor del maíz blanco con el propósito de “ordenar” el mercado y mejorar la rentabilidad de los agricultores.

El acuerdo para la creación del Sistema de Ordenamiento de la Producción y Comercialización del maíz blanco “Precio Justo” estableció un sistema que consta de tres componentes.

Se trata de la comercialización anticipada por contrato, venta de insumos a precio justo y un mecanismo de protección al maíz blanco y su precio.

En tanto, la SHCP implementará mecanismos de protección a productores en casos de contingencias climáticas y variación de precios en el mercado internacional.

De acuerdo con las cifras gubernamentales, el pacto beneficiará a 61,000 productores de todo el país y 705,000 hectáreas para la producción de 7 millones de toneladas de maíz blanco.