México y EU alistan planta contra gusano barrenador

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que el próximo sábado 27 de junio visitará Chiapas junto con el embajador estadounidense y la secretaria de Agricultura de Estados Unidos para inaugurar una planta de producción de moscas estériles destinada al combate de la plaga del gusano barrenador.

“Esta es una prueba, por ejemplo, de la gran colaboración que hay. Para la realización de esta planta hubo recursos de México, hubo recursos de Estados Unidos y hay un diálogo permanente entre las secretarías de Agricultura de ambos países”, afirmó.

La titular del Ejecutivo federal agregó que también existe comunicación constante en temas comerciales, a través de la Secretaría de Economía, y en materia de seguridad, donde aseguró que se mantiene una colaboración permanente basada en el respeto a la soberanía mexicana.

“México hace todo lo que está en sus manos para buscar una buena relación siempre con el gobierno de los Estados Unidos. Y esa buena relación tiene que ver también con la defensa de nuestros principios”, dijo.

Durante su conferencia de prensa, a la mandataria se le preguntó sobre el mensaje que publicó el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, con motivo de su cumpleaños, en el que reconoció su compromiso por fortalecer la cooperación bilateral y expresó su interés por continuar el trabajo conjunto entre ambas naciones.

Sheinbaum Pardo señaló que la publicación del diplomático refleja el nivel de diálogo y colaboración que existe actualmente entre ambos gobiernos.

Sheinbaum Pardo, afirmó que existe una “muy buena relación” entre los gobiernos de México y Estados Unidos, pese a las diferencias que mantienen en temas como los aranceles.

Piden proteger migrantes

La mandataria también indicó que otro de los temas en los que no están de acuerdo es el relacionado con las muertes de connacionales en centros de detención.

La presidenta reiteró que su administración ha planteado de manera constante este tema ante las autoridades estadounidenses mediante notas diplomáticas y a través del trabajo de los consulados mexicanos en ese país.

“Lo hemos estado hablando con el embajador y enviando las notas diplomáticas que se requieran. Nuestros cónsules en Estados Unidos hacen las revisiones que deban hacer para garantizar la protección de los derechos humanos de las y los mexicanos”, indicó.

Además, enfatizó que su gobierno no busca confrontaciones con ningún país y menos con Estados Unidos, principal socio comercial de México.