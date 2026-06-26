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Aprobación de presidentes municipales en junio bajó a 53% en promedio
La aprobación promedio de la ciudadanía para los alcaldes de 150 municipios del país se redujo en el sexto mes del año. En el ránking de Mitofsky, encabezado por cuatro mujeres, siete de los 150 alcaldes medidos superaron 60% de aprobación. Varios de los alcaldes fueron medidos antes de dejar el cargo para ir en busca de alguna candidatura.
Al tercer bimestre del año, 53% de sus gobernados aprobó, en promedio, el desempeño de 150 alcaldes del país, cifra que bajó 2.2% respecto de abril (55.2%).
De acuerdo con el Ranking Mitofsky sobre aprobación ciudadana de 150 presidentes y presidentas municipales de México, correspondiente a junio en curso, ocho munícipes alcanzaron una calificación “sobresaliente” —más de 60 puntos—, 74, “alta” —de 50 a 59 puntos—, 52, “media” —de 40 a 49 puntos— y “baja’’, con menos de 40 puntos, 16.
Los tres primeros lugares corresponden a Ana Paty Peralta, Carmen Lilia Canturosas y Estefanía Mercado, de Benito Juárez, Quintana Roo, de Nuevo Laredo, Tamaulipas y de Playa del Carmen, Quintana Roo, respectivamente.