Aprobación de presidentes municipales en junio bajó a 53% en promedio

Al tercer bimestre del año, 53% de sus gobernados aprobó, en promedio, el desempeño de 150 alcaldes del país, cifra que bajó 2.2% respecto de abril (55.2%).

De acuerdo con el Ranking Mitofsky sobre aprobación ciudadana de 150 presidentes y presidentas municipales de México, correspondiente a junio en curso, ocho munícipes alcanzaron una calificación “sobresaliente” —más de 60 puntos—, 74, “alta” —de 50 a 59 puntos—, 52, “media” —de 40 a 49 puntos— y “baja’’, con menos de 40 puntos, 16.

Los tres primeros lugares corresponden a Ana Paty Peralta, Carmen Lilia Canturosas y Estefanía Mercado, de Benito Juárez, Quintana Roo, de Nuevo Laredo, Tamaulipas y de Playa del Carmen, Quintana Roo, respectivamente.