Condenan asesinato de buscadora

Patricia Negrete Tafoya, integrante del colectivo de búsqueda Una Promesa por Cumplir, fue asesinada en un ataque armado en el municipio de Pénjamo, Guanajuato, hecho que desató la condena de organizaciones de derechos humanos y colectivos de familiares de personas desaparecidas, quienes exigieron una investigación que considere como línea principal su labor como buscadora y la implementación de medidas urgentes de protección para quienes realizan estas tareas en el país.

Medios locales precisaron que Negrete Tafoya fue atacada la noche del martes 23 de junio al salir de su trabajo como empleada de limpieza del Hospital Regional de Pénjamo. Testigos señalaron que, cuando se trasladaba en motocicleta hacia su domicilio, hombres armados que viajaban en otro vehículo le dispararon en varias ocasiones antes de darse a la fuga.

Patricia Negrete buscaba desde el 5 de enero de 2021 a su hermana, Laura Angélica Negrete Tafoya, desaparecida en el mismo municipio.

Amnistía Internacional México condenó el asesinato y sostuvo que el crimen evidencia el riesgo permanente que enfrentan quienes buscan a familiares desaparecidos. La organización pidió a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato realizar una investigación "inmediata, exhaustiva, independiente e imparcial", agotando todas las líneas de investigación y considerando prioritariamente la labor de Patricia Negrete como buscadora.

También, demandó identificar y sancionar tanto a los autores materiales como intelectuales del homicidio, garantizar la reparación integral a su familia y continuar la búsqueda de Laura Angélica Negrete Tafoya.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos calificó el caso como un feminicidio de una defensora y exigió que las investigaciones incorporen una perspectiva de derechos humanos y de género, además de establecer medidas inmediatas de protección para las familias buscadoras y personas defensoras.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez advirtió que el asesinato ocurre en una región marcada por un contexto de violencia contra colectivos de búsqueda.

La organización señaló que, desde 2010, más de 35 personas buscadoras han sido asesinadas en México y reiteró que "buscar no debe costar la vida".

En mayo fueron asesinadas la madre buscadora Patricia Acosta Rangel y su hija Katia Citlalli Jáuregui, quienes buscaban a Miguel Ángel Jáuregui Acosta, localizado posteriormente en una fosa clandestina. En abril también fue localizada sin vida Cecilia García, quien buscaba a su hermano desaparecido desde 2021.