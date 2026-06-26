Cede CRT: amplía plazo para registro telefónico

A pesar de que intentó “mantenerse en la raya”, frente al insuficiente avance en el registro de las líneas telefónicas móviles y a sólo cinco días del inminente vencimiento del plazo original, el 30 de junio, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) terminó por ceder; anunció una prórroga hasta el 31 de diciembre, con un calendario escalonado y determinado por el último dígito del número telefónico.

Hacia mediados y fines de este mes de junio faltaban entre 80 y 85 millones de líneas telefónicas móviles por registrarse.

El registro acumulaba alrededor de entre 61 y 63 millones de líneas de un total, que ronda entre las 140 y 152 millones de líneas telefónicas móviles totales.

Pudieron más la desconfianza de los usuarios, la resistencia de las principales operadoras: Telcel, AT&T, Movistar –que alertaron sobre el impacto masivo, en servicios esenciales en particular los financieros–, y el elevado costo, además del riesgo de amparos masivos.

Sin embargo, el gobierno y la CRT, no quitan el dedo del renglón, porque la prórroga establece un calendario escalonado por dígito con plazos a cuyo vencimiento las líneas no registradas se suspenderán temporalmente en 72 horas y solo mantendrán llamadas de emergencia, atención al cliente y alertas sísmicas.

La CRT se dobla pero no se quiebra.

La CRT cedió y concedió una ampliación del plazo; pero se mantiene en el propósito de completar el registro de telefonía móvil.

Norma Solano Rodríguez, la comisionada presidenta de la CRT, se mantuvo firme en la decisión de no ofrecer prórroga hasta hace muy poco.

Sin embargo, en las últimas dos semanas comenzaron a observarse claras señales desde la Presidencia de la República, de que si se aplazaría.

En la mañanera del 18 de junio pasado, Claudia Sheinbaum, abrió públicamente la puerta a esa posibilidad, al declarar que no quería afectar a la gente y que el 25 de junio se informaría del avance y la decisión final, a cargo de José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Las cifras no dejaron lugar a dudas sobre el insuficiente avance del proceso de registro.

En consecuencia, la autoridad prefirió evitar llegar al plazo en el que se realizaría la desconexión masiva con los potenciales impactos negativos para la economía, la banca, el comercio y la comunicación cotidiana.

La CRT argumenta que el registro de telefonía móvil eliminará el anonimato de líneas, especialmente de prepago, usado para extorsiones, fraudes, secuestros virtuales y otros delitos.

La intención del registro es vincular cada línea a una persona física o moral, a través de la CURP y otros documentos oficiales.

Ha destacado que la información de la ciudadanía no la resguardará el gobierno, sino las operadoras telefónicas; es decir, no habrá un padrón gubernamental.

Por otra parte, los organismos y expertos en derechos digitales y privacidad, han señalado que no hay evidencia de que el registro redunde en la disminución de delitos.

Han señalado que el registro es un consentimiento forzado que viola la presunción de confidencialidad y protección de datos, además de que está sujeto a riesgos de filtraciones y robo de identidad.

El registro inició en enero de este año 2026 y el avance hasta estos últimos días se quedó en poco más del 40%.

Viene un aplazamiento calendarizado, es un nuevo intento. Veremos si avanza o no.

Atisbos

El Banco de México (Banxico), encabezado por Victoria Rodríguez Ceja, confirmó en su decisión de política monetaria, que mantendrá la tasa de referencia en 6.5%.

Por decisión unánime de los integrantes de la junta de gobierno el banco central mantuvo sin cambios su tasa de referencia.

Reiteró que considera apropiado conservar el actual nivel de la tasa, al estimar que la postura vigente responde de manera adecuada al entorno económico y al comportamiento de la inflación.

El Banco central ajustó su pronóstico para la inflación general del segundo trimestre de 2026, al reducirlo de 4.1% a 4.0%, mientras mantuvo la expectativa de que el indicador converja a la meta de 3% en el segundo trimestre de 2027.