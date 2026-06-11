Ratifican a embajadores para Estados Unidos, India y Países Bajos

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó por 27 votos, contra ocho del PAN y PRI, la ratificación del nombramiento expedido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a favor de Roberto Lazzeri Montaño como embajador de México en los Estados Unidos de América, en sustitución de Esteban Moctezuma Barragán.

Sometidos también a votación durante la misma sesión, los nombramientos de Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu y Pedro Blanco Pérez, como embajadores de México en el Reino de los Países Bajos y en la República de la India, Bangladesh, Sri Lanka, Maldivas y Nepal, respectivamente, fueron ratificados por unanimidad de 35 votos.

Al fundamentar ante la asamblea los tres dictámenes de manera conjunta, el senador Alejandro Murat Hinojosa, presidente de la Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales afirmó que la trayectoria de Lazzeri Montaño acredita resultados concretos de alto nivel porque representó al gobierno de México en foros como el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), G20, APEC, Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y fungió como interlocutor técnico y estratégico frente al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el Departamento de Estado.

Además de que coordinó posiciones en política comercial, estabilidad financiera y cooperación económica, y en el 2025 acompañó las negociaciones del gobierno de México ante las negociaciones del T-MEC.

“La agenda de México y Estados Unidos en el 2026 no admite improvisaciones, exige comprensión integral del comercio, el T-MEC, de la seguridad financiera, remesas, inversión extranjera, energía, aviación, coordinación regulatoria, diálogo con la comunidad financiera y seguimiento puntual en el entorno institucional legislativo y legislativo estadounidense", aseguró.

Por el PAN, el diputado federal Ricardo Niño de Rivera anunció el voto de su partido en contra de la ratificación del nombramiento del nuevo embajador de México en Estados Unidos por considerar que a Lazzeri Montaño “lo rebasa’’ el tema relacionado con las acusaciones del gobierno estadounidense “contra narcopolíticos" de Morena.

El diputado federal Rubén Moreira explicó que el voto del PRI en contra del nombramiento de Lazzeri Montaño obedece a que “no es diplomático de carrera; él no tiene experiencia en el tema, él la tiene en aspectos financieros".

“Nos dicen que estamos en el mejor momento de las relaciones con los americanos y resulta que nos quieren cerrar consulados. Bueno, esa es otra razón para no votar por alguien que no tiene experiencia; no la tiene".