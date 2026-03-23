Querétaro fortalece lazos culturales con San Luis Potosí: Felipe Macías

El Municipio de Querétaro, que encabeza el presidente municipal Felipe Fernando Macías Olvera y el Municipio de San Luis Potosí, fortalecieron vínculos con el objetivo de consolidar un intercambio cultural en el Bajío y fomentar lazos de proyectos artísticos.

El Municipio de Querétaro, a través de la Secretaría de Cultura, abrió las puertas para formar una alianza con el Ayuntamiento de San Luis Potosí a través de la Dirección de Cultura Municipal potosina, al difundir el 5° Festival Internacional San Luis.

Esta colaboración marca el inicio de un vínculo formal para proyectar a los artistas locales, dando a conocer una alianza estratégica cultural rumbo al 2027 con el Ayuntamiento de San Luis Potosí para que Querétaro sea el invitado especial para esa edición.

Con ello, una delegación de talento queretano formaría parte de la programación oficial, exponiendo su trabajo ante audiencias masivas y fortaleciendo el posicionamiento cultural de la ciudad a nivel nacional e internacional.

El programa del Festival Internacional San Luis en Primavera 2026, que se llevará a cabo del 28 de marzo al 4 de abril en San Luis Capital, está consolidado como uno de los referentes culturales más importantes del centro del país.

Con estas acciones, el Municipio de Querétaro, encabezado por el alcalde Felifer Macías, reafirma su compromiso de abrir espacios y generar plataformas de proyección para la comunidad artística local a través del intercambio institucional, así como también el consolidar vínculos con otras ciudades que prioricen eventos culturales a los cuales puedan acudir a disfrutar las familias y se promueva la sana convivencia.