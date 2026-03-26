Cobre baja y aluminio sube por menores esperanzas de fin a la guerra en Oriente Medio

El precio ⁠del cobre cayó este jueves, presionado por los elevados niveles de existencias ⁠y las preocupaciones macroeconómicas, mientras que el aluminio tocó un pico de casi una semana por el descenso de las esperanzas de desescalada del conflicto en Oriente Medio.

A las ⁠17:05 GMT, el contrato del cobre ⁠de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajó un 1.4%, a 12,148.5 dólares por tonelada, tras haber cerrado con un alza del 1.8% en la víspera.

El cobre, considerado un indicador de la salud de la economía mundial, se encuentra bajo presión debido a la preocupación de que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y el aumento de los costos energéticosperjudiquen el crecimiento. Wall Street caía por las señales contradictorias sobre la distensión del conflicto.

Las existencias de cobre en los almacenes de la LME se mantienen en su nivel más alto en casi ocho años, en torno a las 360,000 toneladas, y han aumentado cerca de un 150% desde principios de año.

"Creo que el cobre ya estaba bajo presión antes de que comenzara el conflicto, simplemente por la acumulación de cobre físico en los almacenes", afirmó John Meyer, analista de SP Angel.

El aluminio ganó un 0.6%, a 3,263 dólares por tonelada, alcanzando su nivel más alto desde el 20 de marzo ante el temor de que las fundiciones de Oriente Medio, que representan alrededor del 9% del suministro mundial, no ⁠puedan enviar su metal a los mercados mundiales ni ⁠mantener la producción.

El contrato al ⁠contado del aluminio en la LME cotizaba por última vez con una prima de 51 dólares ⁠por tonelada sobre el de plazo de tres meses, lo que indica una escasez de metal disponible de forma inmediata.

Las existencias de aluminio en los almacenes de la LME, que ascienden a 423,075 toneladas, son las más bajas desde julio.

En otros metales básicos, el zinc subió un 0.2%, a 3,085 dólares por tonelada, después de que la sueca Boliden anunció un recorte de producción en su mina de Garpenberg; el plomo bajó un 0.8%, ⁠a 1,894.5 dólares; el níquel cayó un 0.2%, a 17,300 dólares; y el estaño cedió un 1.6%, a 44,055 dólares.