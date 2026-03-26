Partido contra Portugal será el mejor ensayo para la inauguración del Mundial: Javier Aguirre

El ⁠partido entre la selecciones de fútbol de México y la de Portugal será ⁠el mejor ensayo que habrá para la inauguración de la Copa del Mundo, aseguró este jueves el director técnico Javier Aguirre.

México y Portugal disputarán el sábado un partido de preparación ⁠para el Mundial que marcará la ⁠reapertura del renovado Estadio Azteca -ahora conocido como Estadio Ciudad de México- y que también será el escenario de la inauguración de la justa mundialista el 11 de junio.

"El marco en el Azteca el sábado va a ser el mejor ensayo, es lo más parecido a lo que va a pasar el 11 de junio. Estoy con mucha ilusión porque el escenario va a ser espectacular, ya se siente el ambiente mundialista, ya estamos, este es el último tramo de preparación para el Mundial", dijo Aguirre en conferencia de prensa.

"Estoy con unas ganas de que llegue el sábado, estar en el estadio con un rival de primer nivel, y vamos a ver si somos capaces de estar a la altura de las circunstacias, estamos muy ilusionados todos", agregó.

El estadio, ubicado en el sur de la Ciudad de México, ha sido objeto de importantes mejoras, como nuevas gradas, zonas de hospitalidad e instalaciones para los medios de comunicación, y se convertirá en la primera sede que acoja partidos en tres Copas Mundiales, después de que México organizara el torneo en 1970 y 1986.

El emblemático recinto albergará cinco partidos del torneo de 2026, organizado conjuntamente por México, Estados ⁠Unidos y Canadá.

"Todos (los jugadores) tienen ganas, me da muchísimo ⁠gusto que quieran estar, esto es impagable, ⁠es una emoción jugar en casa, es indescriptible, hay que vivirlo, es algo fantástico. Hemos logrado generar ⁠un buen ambiente de trabajo, y eso es fundamental, todos los que han venido han tenido una actitud extraordinaria dentro y fuera del campo", apuntó un emocionado Aguirre.

Tras enfrentar a Portugal, México jugará ante Bélgica el 31 de marzo en el Soldier Field de Chicago.

En la Copa del Mundo, México y Sudáfrica jugarán el partido inaugural en actividad del Grupo A que completan Corea del Sur y el ganador de una repesca europea que disputarán las ⁠selecciones de Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda.

En tanto, Portugal, que quedó ubicado en el Grupo K con Uzbekistán, Colombia y el ganador de una repesca, enfrentará el martes a Estados Unidos en Atlanta.