Se proyectan menores recursos para órganos electorales en 2026

Para el 2026, el INE (Instituto Nacional Electoral) y el TEPJF (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) verán disminuidos sus recursos.

La Cámara alta recortó 1,000 y 260 millones de pesos repetitivamente en las propuestas de presupuesto público para el año entrante.

Estos recortes, considerando el presupuesto del 2025, implica una caída de 4.3% respecto de la propuesta presupuestal original para el INE y de 6.4% para el TEPJF.

En términos absolutos, el INE contará con recursos que ascienden a 21,837 millones de pesos para el ejercicio del 2026.

Por su parte, el TEPJF recibirá recursos equivalentes a 3,749 millones de pesos para dicho año fiscal.

Es importante resaltar que el presupuesto del TEPJF forma parte del total destinado al Poder Judicial Federal.