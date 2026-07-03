Promulgan ley de sistema de cuidados en CDMX; prevé permisos laborales

El gobierno de la Ciudad de México promulgó una Ley del Sistema Público de Cuidados para la capital del país, con la que se pretende redistribuir las tareas cuidado entre el gobierno, el sector privado y la sociedad, para que no sean exclusivas de la familia, aunado a que buscar reconocer los derechos tanto de las personas cuidadoras —en su mayoría mujeres que no reciben remuneración—, como de aquellas que necesitan cuidados.

Esta nueva ley fue promulgada este jueves por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, quien señaló que con esta nueva legislación comienza a saldarse una deuda histórica con millones de mujeres, al garantizar el derecho a cuidar, a recibir cuidados y al autocuidado.

Añadió que como parte de la implementación de esta ley, su gobierno busca construir 100 nuevas Utopías, 200 Casas de las Tres R, 300 Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil, 200 Casas de Día para Personas Mayores y 200 espacios para personas con discapacidad, infraestructura que permitirá atender a más de 100,000 personas cada año.

La Ciudad de México es la segunda entidad con una legislación en la materia después de Jalisco.

Según un análisis del IMCO, con estas modificaciones los habitantes de la capital podrán exigir la protección del derecho al cuidado a través de mecanismos constitucionales establecidos, como el juicio de amparo y más de 40 autoridades de la CDMX adquieren obligaciones en materia de cuidados, para lo cual deberán destinar recursos suficientes; aunque los detalles de asignación continúan pendientes.

Se dijo que alrededor de 3 millones 18,000 personas en la capital necesitan algún tipo de cuidado, y 3 millones 80,000 los proveen, en su mayoría mujeres de forma no remunerada, quienes suelen destinar en promedio 34 horas semanales a estas tareas, frente a 16 horas de los hombres.

Asimismo, esta nueva ley ordena la creación de un padrón de personas cuidadoras remuneradas y no remuneradas; establece un mecanismo de certificación sin costo para profesionalizar el sector; promueve que el sector privado adopte condiciones laborales compatibles con las responsabilidades de cuidado, como trabajo a distancia o permisos por motivos de cuidado.

Sobre este último punto, el IMCO advirtió posibles dificultades para generar acuerdos entre el gobierno y el sector privado en materia de jornada laboral, licencias y permisos mediados únicamente por la buena voluntad.

Los artículos transitorios establecen un plazo máximo de seis meses para la instalación de la Junta del Sistema de Cuidados y de tres meses adicionales para la presentación del proyecto de Reglamento.