Cambio climático pone en riesgo abasto de agua: expertos

El cambio climático está intensificando los problemas de disponibilidad de agua en México y agravando un escenario de estrés hídrico que ya afecta a más de la mitad del territorio nacional, advirtieron especialistas durante el webinar “Impactos del cambio climático en el sector hídrico”, organizado por la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México (ANEAS).

Durante la conferencia, los expertos Fernando González Villarreal, exdirector general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y Felipe Arreguín Cortés, exdirector del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), señalaron que el país enfrenta una creciente vulnerabilidad derivada del aumento de temperaturas, la intensificación de fenómenos extremos y la presión sobre las fuentes de abastecimiento.

Fernando González Villarreal señaló que más de la mitad del territorio nacional presenta niveles altos o extremadamente altos de estrés hídrico.

“Ya se está usando prácticamente el 100% del agua técnicamente disponible en las cuencas y cualquier demanda adicional tiene que suministrarse con un cambio de uso”, explicó el investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM.

Los especialistas señalaron que en México no necesariamente está lloviendo mucho menos en términos de volumen total, pero sí está lloviendo con mayor intensidad, lo que incrementa el riesgo de inundaciones urbanas y rebasa la capacidad de los sistemas de drenaje.

Felipe Arreguín Cortés, exdirector del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), explicó que los análisis realizados muestran que las temperaturas máximas y mínimas han aumentado en diversas regiones del país, mientras que las precipitaciones medias no presentan cambios significativos.

“Más o menos en México, y sobre todo en la Ciudad de México, está lloviendo el mismo volumen, pero está lloviendo más intenso. La intensidad es el veneno de las cuencas y de los sistemas de alcantarillado”, afirmó.

Asimismo, se advirtió que el crecimiento poblacional, la urbanización acelerada, el desarrollo económico y el cambio climático están incrementando la demanda de agua, energía y alimentos, lo que genera riesgos para el cumplimiento del derecho humano al agua y aumenta la vulnerabilidad frente a fenómenos extremos.

Acuíferos en crisis

Durante la conferencia se destacó que la situación de los acuíferos mexicanos es cada vez más preocupante. Aunque Conagua reportó en 2023 que 104 acuíferos estaban sobreexplotados, la legislación federal ya reconoce que cerca de 300 no tienen disponibilidad de agua.

Los expertos advirtieron que el cambio climático no solo reduce la disponibilidad del recurso, sino que también puede deteriorar su calidad debido a menores volúmenes de agua y mayores temperaturas.