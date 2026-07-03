México descarta buscar TLC con China

El gobierno federal descartó que México contemple, por ahora, negociar un Tratado de Libre Comercio con China o con cualquier otro país, al asegurar que la prioridad de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum es preservar y fortalecer la posición del país dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), cuya vigencia se extenderá hasta 2036.

Durante la conferencia presidencial de este jueves 2 de julio, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, afirmó que, si bien México mantiene una relación comercial importante con China como proveedor y destino de exportaciones, actualmente no existe la intención de abrir negociaciones para nuevos acuerdos comerciales.

“México no está previendo, en este momento, nuevos acuerdos, si te refieres, de Libre Comercio. Más bien, lo que estamos haciendo es defender la posición de México en su principal mercado, que son los Estados Unidos”, señaló.

El funcionario añadió que esta postura aplica no sólo para China, sino para cualquier otra nación.