Capturan a El Bomba, líder de Los Salazar

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, informó la detención de Jesús Adrián “N”, alias El Bomba, identificado como presunto segundo al mando del grupo delictivo Los Salazar, una célula vinculada al Cártel de Sinaloa que opera en la entidad.

A través de sus redes sociales, el mandatario estatal señaló que el detenido contaba con 10 órdenes de aprehensión vigentes, de las cuales ocho corresponden al delito de desaparición cometida por particulares y dos por homicidio agravado. Agregó que las autoridades gestionan una orden adicional por este último delito.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron un arma de fuego, diversas dosis de narcóticos y un vehículo, aunque no se detalló el lugar exacto donde ocurrió la detención.

"Continuaremos trabajando de manera coordinada hasta que se restablezca plenamente la paz y la tranquilidad para las familias sonorenses", expresó Durazo al dar a conocer el resultado del operativo.

La captura fue resultado de un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), como parte de las acciones coordinadas para combatir a los grupos delictivos que operan en Sonora.

Segundo golpe

La captura de El Bomba ocurre pocos días después de la detención de Jesús Tadeo Hernández Escareño, alias El Monstruo, considerado por las autoridades como jefe de sicarios y operador logístico de Los Salazar en Ciudad Obregón.

En ese operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), quienes también detuvieron a otros tres presuntos integrantes de una célula criminal que operaba principalmente en el municipio de Cajeme.

Durante un cateo realizado en un domicilio de la colonia Morelos, en Ciudad Obregón, fueron aseguradas 110 dosis de metanfetamina, un vehículo, un cargador, 12 cartuchos útiles y dinero en efectivo, además del inmueble intervenido.

La reciente detención en Sonora de presuntos operadores de Los Salazar, entre ellos Jesús Adrián El Bomba, señalado como uno de los principales mandos de la organización, vuelve a colocar en el centro de la atención a esta célula criminal considerada uno de los brazos más importantes del Cártel de Sinaloa en el noroeste del país.