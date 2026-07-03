Ajustes al T-MEC serían para fortalecer seguridad económica

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que se perfila el tema de seguridad económica entre los cambios al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al tiempo que el gobierno federal impulsa una estrategia para fortalecer la economía mexicana mediante el incremento de la producción nacional en sectores estratégicos.

“Hay todo un nuevo tema que es de seguridad económica. En el Tratado actual, el vigente, hay alguna disposición muy genérica sobre economías que no son de mercado. Pero no tenías una regulación propiamente de seguridad económica”, dijo.

Las negociaciones entre México y Estados Unidos han incluido debates sobre cadenas de suministro, insumos procedentes de economías no de mercado, reglas de origen, minerales críticos y una mayor integración productiva regional.

“Seguridad económica quiere decir desde tierras raras a cómo vas a proteger tu cadena de suministro, porque hay una tensión mundial cada vez mayor”, dijo Ebrard.

China domina buena parte de la cadena de suministro de vehículos eléctricos, desde la extracción y el procesamiento de minerales críticos hasta la producción de baterías y unidades terminadas, contexto que ha llevado a Norteamérica a revisar sus mecanismos de protección industrial.

La Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) ha impulsado disposiciones para facilitar inversiones en minerales críticos, insumos clave para industrias como vehículos eléctricos, baterías, semiconductores y tecnologías limpias.

Como parte de esa visión, Ebrard afirmó que México busca reducir su dependencia de importaciones y elevar la producción nacional en industrias como la farmacéutica, los semiconductores y la automotriz, en paralelo con las conversaciones comerciales que mantiene con Washington.

En el caso farmacéutico, explicó que el país produce actualmente 82 ingredientes farmacéuticos activos (API) y trabaja con la industria, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y el secretario de Salud, David Kershenobich, para ampliar esa capacidad.

Sobre semiconductores, indicó que también se impulsa una política para atraer inversiones en centros de datos y componentes electrónicos, aprovechando la presencia de empresas internacionales instaladas en el país.

Otra prioridad es sustituir gradualmente la importación de vehículos para el mercado interno por unidades fabricadas en México. Como ejemplo, Ebrard mencionó proyectos de General Motors para producir en el país modelos que actualmente llegan desde Asia, entre ellos el Aveo.

“Estamos trabajando para que los vehículos que hoy se importan para el mercado interno se produzcan en México”, afirmó. En el caso de General Motors, añadió, la empresa dejará de importar aproximadamente la mitad de los vehículos que actualmente trae desde China, como parte de la estrategia de fortalecimiento industrial impulsada por el gobierno federal.

“Una vez que terminemos la conversación del 20 de julio, podría darles más detalle de lo que ya hemos avanzado; pero no han sido inútiles estas conversaciones. Yo pienso que si no hubiéramos tenido estas conversaciones, no tendríamos lo que hoy estamos diciendo, probablemente”, dijo Ebrard en referencia a las consultas y negociaciones del presente mes entre México y Estados Unidos.

Al preguntarle sobre análisis que advierten una desaceleración económica derivada de la incertidumbre comercial, el titular de Economía rechazó ese diagnóstico. Indicó que el gobierno ha trabajado de manera permanente con el sector privado durante las negociaciones con Washington y sostuvo que los principales organismos empresariales mantienen una visión distinta.

“La principal preocupación era el riesgo de que no siguiera vigente el tratado y tuviéramos que negociar otro en condiciones difíciles. Eso ya no ocurrió”, afirmó.

Revisiones fortalecen certidumbre: Sheinbaum

En ese sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el nuevo esquema de revisiones anuales acordado con Estados Unidos no genera incertidumbre para las inversiones, sino que fortalece la certidumbre jurídica y económica para la región.

“Primero, el tratado se mantiene, número uno, muy importante. Número dos, en cualquier momento de aquí al 2036 entre los tres gobiernos se puede decir: se prolonga 16 años más. No es que ya dejé 10 años y ya se acabó; en cualquier momento se puede también prolongar 16 años más”, señaló.

Aclaró que esta revisión no está relacionada con asuntos de seguridad, la reforma al Poder Judicial u otros temas de la agenda bilateral, sino con la estrategia comercial de Washington.

El artículo 32.10 del T-MEC impone obligaciones de notificación a las partes que inicien negociaciones de un Tratado de Libre Comercio con un “país no de mercado”, figura que ha cobrado relevancia en el debate sobre seguridad económica y cadenas regionales de suministro.

Dicho artículo define a esos países como aquellos que una parte del T-MEC ha determinado como economías no de mercado para efectos de sus leyes de defensa comercial y con los que no mantiene un tratado de libre comercio.

Para el gobierno mexicano, ese debate se cruza con la revisión del T-MEC y con la estrategia de atraer inversiones que fortalezcan el contenido regional, sin perder de vista la necesidad de mantener reglas claras para las empresas instaladas en el país.