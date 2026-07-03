Cuatroté, la que más ha usado militares en el combate al crimen en el país

El despliegue de elementos de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ha alcanzado máximos con la autodenominada Cuarta Transformación.

De acuerdo datos del Ejército mexicano entregadas a El Economista bajo una petición de información con folio 34340026400064926 se puede observar que en 2007, el promedio de elementos militares usados en tareas de seguridad fue de 45,000. Para el final del sexenio de Calderón, en 2012, la cifra subió a 49,640, es decir, 10.3% más.

En este periodo resaltó el caso de Chihuahua en donde el despliegue militar creció 551% al pasar de 1,160 a 7,552.

Para el 2013, primer año del sexenio de Enrique Peña Nieto, la cifra de militares desplegados en tareas de seguridad bajó a 34,529. Desde ese entonces y hasta el 2018, final de su periodo presidencial, la cifra volvió a escalar hasta llegar a 54,980 elementos, un alza de 59.2 por ciento.

En el mandato de Peña Nieto Guerrero destacó en el número de elementos usados en seguridad al pasar de 3,605 militares a 6,021, equivalente a un aumento de 67 por ciento.

En 2019, primer año del sexenio de Andrés Manuel López Obrador bajó a 52,070. Con AMLO, aunque había señalado en campaña que buscaría reducir el uso de elementos del Ejército en tareas de seguridad sucedió lo contrario ya que alcanzaron cifras históricas en su despliegue.

Para el final de su mandato en 2024, la cifra de militares escaló hasta llegar a los 100,226 elementos. Lo anterior significó un aumento de 92.4% en comparación con el inicio de su sexenio.

En este lapso, destaca el caso de la Ciudad de México, en donde se observa que fue la entidad con el mayor reforzamiento de elementos en el sexenio ya que pasó de 1,126 a 9,135 elementos desplegados, entre 2018 y 2024, un incremento de 711 por ciento.

En el periodo de Claudia Sheinbaum con datos, es decir, del 2024 y hasta febrero de 2026 la cifra de elementos disminuyó drásticamente al llegar a 32,913.