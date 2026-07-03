Sube presupuesto pero bajan sentencias agrarias

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelaron que mientras el Tribunal Superior Agrario (TSA) ha visto incrementar su presupuesto, la resolución de sus asuntos han disminuido; caso contrario a lo ocurrido con los Tribunales Unitarios Agrarios (TUA), los cuales presentan recortes presupuestarios, y una mayor carga de trabajo.

De acuerdo con los resultados del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal (CNIJF) 2026 en el tema de justicia agraria relacionada con la gestión y desempeño del TSA y de los TUA, en 2025, los Tribunales Agrarios ejercieron 724 millones de pesos, cifra 1.7 % mayor que a lo que se registró en 2024.

De esta cifra, 270.7 millones fueron para TSA y 453.3 millones para los TUA; lo cual también se traduce en un incrementó de 29.3% para el primero y una disminución de 9.8% para los segundos.

A la par, en 2025, el TSA recibió 1,051 asuntos, y de ellos logró resolver 1,143 asuntos; estas cifras se traducen en un incremento de 2.8% de los asuntos que llegaron hasta este tribunal en comparación con 2024; no obstante, también al comparar con 2024, los asuntos resueltos por el Tribunal Superior Agrario, disminuyeron 5.8 por ciento.

En contraste, los asuntos que recibieron los Tribunales Unitarios Agrarios aumentaron en 4.9% en 2025, pero su resoluciones incrementaron 4.5 por ciento. Según los datos, el año pasado, los TUA recibieron 52,185; admitieron 50,513 y concluyeron 51,189, con 28, 692 asuntos en trámite.

El Inegi detalló que en 2025, de los 1,143 asuntos resueltos por el TSA según su tipo, 58.6% (670) correspondió a recursos de revisión y 22.3% (255) a excitativas de justicia. Mientras que de los 670 recursos de revisión que resolvió el TSA, en 70.9 % el sentido de la resolución fue procedente y en 28.4 %, improcedente.

En tanto, los TUA dictaron 55,026 resoluciones, siendo las más frecuentes las sentencias definitivas, con 44.2 % y las resoluciones de jurisdicción voluntaria, con 28.8%; en las resoluciones dictadas, las materias más frecuentes fueron sucesión de derechos agrarios, controversias en materia agraria, y juicios de nulidad.