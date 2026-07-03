¿Protección o rapiña?

Envuelta en la bandera de la necesidad de salvaguardar al erario, a riesgo de incurrir activismo judicial, la ministra Lenia Batres Guadarrama se ha colocado al centro de un intenso debate sobre el equilibrio entre la defensa de la hacienda pública y el respeto a principios como la seguridad jurídica, la cosa juzgada y la retroactividad de la ley.

El litigio de FEMSA contra el SAT llegó al Pleno del Tribunal Constitucional por la insistencia de la ministra Batres Guadarrama, no obstante que la empresa contaba con una resolución favorable. La SCJN confirmó la anulación de un crédito fiscal por 2,868 millones de pesos que el SAT pretendía exigir a FEMSA. En 2020, la firma regiomontana había acordado con la autoridad fiscal pagar casi 8,800 millones de pesos saldar sus adeudos.

En la deliberación, ocho de los nueve ministros se pronunciaron porque el recurso de revisión tramitado por la autoridad administrativa era notablemente improcedente pues no existía materia para la impugnación.

Las reformas legales en la materia, aprobadas por el Congreso de la Unión, no eran aplicables, insistieron, pues a ninguna norma puede darse efecto retroactivo en contra de los gobernados.

La única que votó en contra fue la ministra del pueblo, en una reiteración de su resistencia a hacer justicia en favor de las empresas mexicanas bajo la argumentación de la necesidad de proteger al erario, no obstante los derechos fundamentales.

El caso de FEMSA no constituye un hecho aislado. La ministra ha mantenido una postura consistente a favor de que la Corte conozca y resuelva litigios fiscales promovidos por el SAT contra grandes contribuyentes a pesar de no cumplirse con los requisitos establecidos en el marco legal vigente.

La función de un ministro no es convertirse en defensor del SAT ni de los grandes contribuyentes, sino garantizar que la ley se aplique con imparcialidad.

Efectos secundarios

¿PROVOCACIÓN? A 20 años de la polémica que lo enfrentó con Andrés Manuel López Obrador, el expresidente panista Felipe Calderón Hinojosa usó sus redes sociales para agradecer a los millones de mexicanos que hicieron posible su triunfo en “las elecciones más competidas en la breve y joven democracia mexicana” que a su juicio, dieron paso a “un gobierno que, con luces y sombras, no dudó en tomar decisiones por el bien de México”.

LOGROS. La constelación de satélites Sentinel es utilizada por Conagua para monitorear el avance constante del Plan de Recuperación de la Presa Endhó. Esta estrategia —que combina alta tecnología, constancia y trabajo en territorio— ya logró retirar 105,000 metros cúbicos de lirio acuático de dicho cuerpo de agua. Las imágenes satelitales demuestran que la cobertura de la maleza bajó a 400 hectáreas. En octubre de 2025, cuando Conagua tomó en sus manos el saneamiento de la presa, el lirio ocupaba 900 hectáreas del embalse.