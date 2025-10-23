Lectura 1:00 min
Sheinbaum rechaza los ataques de EU a narcolanchas en aguas internacionales
Claudia Sheinbaum rechazó los ataques de fuerzas de Estados Unidos contra presuntos narcos en el Caribe y el Pacífico, que han generado tensión regional.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este jueves que no está de acuerdo con ataques realizados por fuerzas armadas de Estados Unidos a lanchas con supuestos narcotraficantes en aguas internacionales en el Caribe y el Pacífico, que han tensado las relaciones de Washington con Venezuela y Colombia.
"Obviamente nosotros no estamos de acuerdo, hay leyes internacionales de cómo tiene que operarse frente a un presunto transporte de droga de manera ilegal, o armas, en aguas internacionales, y así lo hemos manifestado al gobierno de Estados Unidos y públicamente", dijo Sheinbaum en su habitual conferencia la "Mañanera del Pueblo".
