Buscar
El Economista
Política

Lectura 1:00 min

Sheinbaum rechaza los ataques de EU a narcolanchas en aguas internacionales

Claudia Sheinbaum rechazó los ataques de fuerzas de Estados Unidos contra presuntos narcos en el Caribe y el Pacífico, que han generado tensión regional.

main image

La presidenta aseguró que el aumento al impuesto no tiene fines recaudatorios, sino que busca reducir el consumo de bebidas azucaradas y promover hábitos más saludables.

Reuters

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este jueves que no está de acuerdo con ataques realizados por fuerzas armadas de Estados Unidos a lanchas con supuestos narcotraficantes en aguas internacionales en el Caribe y el Pacífico, que han tensado las relaciones de Washington con Venezuela y Colombia.

Te puede interesar

"Obviamente nosotros no estamos de acuerdo, hay leyes internacionales de cómo tiene que operarse frente a un presunto transporte de droga de manera ilegal, o armas, en aguas internacionales, y así lo hemos manifestado al gobierno de Estados Unidos y públicamente", dijo Sheinbaum en su habitual conferencia la "Mañanera del Pueblo". 

INFORMACIÓN EN PROCESO...

Temas relacionados

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete