Piden en el Senado mejorar acceso a salud y bajar niveles de deuda

Desde la tribuna, el senador Agustín Dorantes (PAN) reconoció lo que está haciendo bien el gobierno federal en materia de política social.

“Y quiero hablar de lo que están haciendo bien; en primer lugar, desde mi punto de vista, los apoyos a grupos vulnerables son muy positivos, se ven en los resultados que se han tenido en las distintas encuestas que hablan sobre el ingreso de las familias mexicanas.

“Aumentar el presupuesto fue una gran decisión, quitar intermediarios fue una gran decisión; que la discrecionalidad en el otorgamiento de los programas sociales se haya quitado, fue una muy buena decisión’’.

Durante el análisis del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en materia de política social en la Cámara de Senadores, el queretano admitió que “los resultados ahí están”, pero puntualizó que “los apoyos por sí solos no son una estrategia integral”.

“Estamos dejando de lado una línea de acción clave para que podamos empoderar a las personas. No podemos hablar de éxito en una política social si no garantizamos el acceso a un sistema de salud digno para todas y para todos. No podemos hablar de éxito si no preparamos a nuestros jóvenes a través de la educación”.

Y llamó al gobierno a generar el ecosistema que empodere a las personas, garantizando su acceso a las medicinas, a una cita médica a tiempo, a un servicio de salud digno, y un espacio donde los jóvenes puedan alcanzar sus sueños.

Fracaso monumental

Exasperado, Ángel García Yáñez (PRI) expresó: “ya basta de que el oficialismo mienta y repita que sacaron a 13 millones de personas de la pobreza cuando en realidad han condenado a 130 millones de mexicanos a una crisis económica futura por el endeudamiento irresponsable y el mal gobierno del partido oficialista”.

Los resultados sobre educación, salud y seguridad pública, dijo, dejan “muy claro” que “el partido mayoritario ha reprobado en política social”.