Pemex atiende 67 de 240 casos de riesgos ambientales en 2025

Al cierre de septiembre de 2025, del inventario total de 240 riesgos ambientales de Pemex, había atendido 67, refiere el reporte de Perspectiva de Ambiente Social de Gobernanza de diciembre de 2025 de esa empresa.

Los otros 173 casos, se encontraba en distintas etapas de gestión, incluyendo atención en curso, procesos de contratación y elaboración de programas de trabajo para ejercicios subsecuentes.

En cuanto a los riesgos de Prioridad uno, 21 ya habían sido atendidos y el resto continuaba en proceso de atención.

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Según la empresa, la atención del inventario contempla una inversión estimada de 15,460 millones de pesos, destinada a la mitigación de impactos en suelo, agua y aire.

Asimismo, al 30 de septiembre de 2025, del inventario acumulado de 864 riesgos de seguridad industrial, se habían atendido 743.

Los 121 riesgos restantes contaban con programas de mitigación y seguimiento para su atención definitiva, con una gestión simultánea de riesgos identificados en distintos años.

La inversión estimada para la atención del inventario asciende a 23,300 millones de pesos, además de una inversión adicional estimada de 6,200 millones para atender el inventario pendiente.