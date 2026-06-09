México se enfrenta a Sudáfrica bajo la presión de dar la talla en su primer partido del Mundial

México iniciará su camino en el Mundial como local el jueves ante Sudáfrica, bajo la presión de lograr el triunfo inicial que esperan los aficionados en el Estadio Azteca, donde el torneo vuelve a celebrarse por tercera vez.

El enfrentamiento del Grupo A supone el regreso a la escena mundialista de este emblemático escenario que acogió partidos en 1970 y 1986, al tiempo que reaviva los recuerdos del encuentro inaugural del torneo de 2010, cuando Sudáfrica empató 1-1 con México en Johannesburgo.

Esta vez, los anfitriones llegan como claros favoritos, y saben que la victoria podría resultar crucial para sus esperanzas de terminar en lo más alto de un grupo en el que también figuran Corea del Sur y República Checa.

México lleva ocho partidos sin conocer la derrota, igualando así su racha invicta más larga de cara a un Mundial, lo que supone un nuevo aliciente para el equipo de Javier Aguirre para el torneo.

Se espera un ambiente festivo, en el que más de 80,000 aficionados abarrotarán el renovado Azteca para el primer partido del torneo ampliado a 48 equipos, pero la ocasión traerá consigo su propia presión para un equipo del que se espera que aproveche al máximo la ventaja de jugar en casa.

A pocas horas del debut, el defensor de México Johan Vázquez se mostró confiado en su desempeño y en el del grupo.

"Siempre me he considerado un líder, me gusta aportar, me gusta ayudar a mis compañeros en todo lo que se pueda. Creo que a final de cuentas somos muchos capitanes y líderes que vamos a ayudar y llevar bien a esta selección", dijo a periodistas el martes.

Sudáfrica, por su parte, vuelve al Mundial por primera vez desde que fue sede del torneo en 2010, y el seleccionador Hugo Broos cree que su plantilla, compuesta en su mayoría por jugadores que militan en la liga local, puede dar la sorpresa ante rivales más favoritos.

El belga, que se enfrentó a México en el Mundial de 1986, reconoció el reto que supone el ambiente del partido inaugural, pero dijo que sus jugadores deben mantenerse concentrados.

"Para nosotros será una experiencia fantástica", dijo. "Es muy importante que nos ciñamos al plan de juego y no prestemos atención a lo que ocurra en las gradas".

Los preparativos de Sudáfrica se vieron interrumpidos por problemas con los visados que retrasaron la llegada de varios miembros de la delegación, lo que les costó un tiempo valioso para aclimatarse a las condiciones del centro de México.

Sin embargo, el equipo de Broos salió airoso de una difícil fase de clasificación y espera frustrar a los anfitriones una vez más, 16 años después de haber conseguido un empate en el último partido inaugural del Mundial en el que se enfrentaron ambas selecciones.

Para México, sin embargo, cualquier cosa que no sean tres puntos se consideraría un revés prematuro en un torneo en el que esperan lograr por fin el gran salto en su propio terreno.