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Anuncian nuevo trámite fiscal para combatir mercado ilegal de combustible

A partir del próximo 24 de abril entrará en vigor el “Complemento Concepto para la facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos”; será parte del Comprobante Fiscal Digital por Internet.

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Diego Badillo

El 24 de abril de 2026 entrará en vigor el “Complemento Concepto para la facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos”, como un nuevo mecanismo para combatir el mercado ilegal de combustibles en el país, informó el gobierno federal.

De acuerdo con un comunicado conjunto de las secretarías de Energía y Hacienda, así como de la Agencia de Transformación Digital, la Comisión Nacional de Energía (CNE) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), este complemento formará parte del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

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A partir de su entrada en vigor, los establecimientos que venden o comercializan gasolina regular, gasolina premium y diésel deberán contar con un permiso vigente ante la CNE, para emitir CFDI sin contratiempos y cumplir con sus obligaciones.

Par ello el gobierno exhortó a los permisionarios a verificar la vigencia de sus permisos y, en su caso, regularizar su situación ante la CNE, a efecto de que puedan emitir CFDI sin contratiempos y cumplir con sus obligaciones.

La situación de cada permisionario puede consultarse en el sitio en internet  https://www.cne.gob.mx/Permisos

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El comunicado señala que, con esas medidas, el Gobierno de México busca promover el mercado legal de combustibles, combatir el robo y el contrabando  y fortalecer la recaudación derivada de este sector.

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Diego Badillo

Periodista mexicano, originario de Amealco, Hidalgo. Editor del suplemento Los Políticos de El Economista. Estudié Sociología Política en la Universidad Autónoma Metropolitana. En tres ocasiones he ganado el Premio Nacional de Periodismo La Pluma de Plata que entrega el gobierno federal. También fui reconocido con el Premio Canadá a Voces que otorga la Comisión Canadiense de Turismo, así como otros que otorgan los gobiernos de Estados Unidos y Perú.

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