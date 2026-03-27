Anuncian nuevo trámite fiscal para combatir mercado ilegal de combustible

El 24 de abril de 2026 entrará en vigor el “Complemento Concepto para la facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos”, como un nuevo mecanismo para combatir el mercado ilegal de combustibles en el país, informó el gobierno federal.

De acuerdo con un comunicado conjunto de las secretarías de Energía y Hacienda, así como de la Agencia de Transformación Digital, la Comisión Nacional de Energía (CNE) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), este complemento formará parte del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

A partir de su entrada en vigor, los establecimientos que venden o comercializan gasolina regular, gasolina premium y diésel deberán contar con un permiso vigente ante la CNE, para emitir CFDI sin contratiempos y cumplir con sus obligaciones.

Par ello el gobierno exhortó a los permisionarios a verificar la vigencia de sus permisos y, en su caso, regularizar su situación ante la CNE, a efecto de que puedan emitir CFDI sin contratiempos y cumplir con sus obligaciones.

La situación de cada permisionario puede consultarse en el sitio en internet https://www.cne.gob.mx/ Permisos

El comunicado señala que, con esas medidas, el Gobierno de México busca promover el mercado legal de combustibles, combatir el robo y el contrabando y fortalecer la recaudación derivada de este sector.