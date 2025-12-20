Paseo Nocturno Decembrino 2025 se llevará a cabo este sábado; Metro permitirá acceso con bicicletas

La Ciudad de México se prepara para vivir el Paseo Nocturno Decembrino 2025, que se llevará a cabo este sábado 20 de diciembre, con un recorrido nocturno por Paseo de la Reforma y el Centro Histórico.

La actividad permitirá a miles de personas recorrer la capital en un ambiente festivo, iluminado y con espíritu navideño, como parte de las acciones para promover la movilidad activa y la convivencia en el espacio público.

Horario y recorrido del paseo ciclista

De acuerdo con información del Gobierno de la Ciudad de México, el paseo se realizará de 19:00 a 23:00 horas, con una ruta de 22 kilómetros que atravesará algunas de las principales avenidas y zonas emblemáticas de la ciudad.

Durante ese horario, las vialidades del trayecto se habilitarán para el uso recreativo de bicicletas, patines y patinetas, permitiendo a las y los participantes disfrutar de la ciudad de noche, entre luces, música y decoraciones propias de la temporada decembrina.

Metro permitirá el ingreso de bicicletas

Como apoyo a la realización del Paseo Nocturno Muévete en Bici, el Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que este sábado permitirá el ingreso de personas con bicicletas a las estaciones de la red a partir de las 17:00 horas

El organismo recomendó a los usuarios que viajen con bicicleta esperar la llegada del tren replegados en la pared del andén y, de preferencia, abordar el primero o último vagón, con el objetivo de facilitar el desplazamiento de todas las personas usuarias del sistema

Asimismo, recordó que los domingos y días festivos se mantiene vigente el programa Tu Bici viaja en Metro en las 12 líneas de la red

Ambiente navideño

El Paseo Nocturno Decembrino forma parte de la estrategia Muévete en Bici, impulsada por la Secretaría de Movilidad, que busca promover alternativas de transporte sustentables, fomentar la convivencia familiar y recuperar las calles como espacios seguros y accesibles.

Las autoridades capitalinas invitaron a la población a abrigarse adecuadamente, debido a las bajas temperaturas nocturnas, y a sumarse con atuendos o accesorios navideños, como suéteres, gorros o luces, para darle un toque festivo al recorrido.

La actividad está pensada para personas de todas las edades y niveles de experiencia, por lo que se recomienda acudir en grupo, con familia o amistades, y atender las indicaciones del personal operativo desplegado a lo largo del trayecto.