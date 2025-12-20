Profeco presenta 43 denuncias penales contra gasolineras por vender litros incompletos

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó 43 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de estaciones de servicio que fueron detectadas vendiendo litros incompletos de combustible, una práctica que puede constituir un delito al afectar directamente la economía de las y los consumidores.

De acuerdo con un comunicado emitido este 20 de diciembre, las denuncias derivan del Operativo Extraordinario de Verificación de gasolineras, realizado en coordinación con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), en el marco de la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Más de 200 gasolineras verificadas en todo el país

Durante el operativo, que concluyó el pasado 16 de diciembre, Profeco y ASEA verificaron 230 estaciones de servicio en distintas entidades del país. Como resultado de las inspecciones, se detectaron diversas irregularidades, entre ellas la no entrega de litros completos de combustible, considerada la falta más grave.

Por estas anomalías, Profeco inmovilizó 780 instrumentos de medición, mientras que la ASEA impuso clausura temporal total en 161 estaciones de servicio por incumplimientos en materia ambiental.

Aunque el operativo extraordinario ya concluyó, la Profeco informó que se mantienen los operativos ordinarios a cargo de la Subprocuraduría de Verificación y Defensa de la Confianza. En caso de detectarse nuevas irregularidades, la autoridad procederá a imponer sanciones administrativas o a presentar las denuncias correspondientes ante la FGR.

Asimismo, la dependencia reiteró el llamado a las personas consumidoras para denunciar cualquier anomalía detectada en estaciones de servicio.

Baja en el precio de la gasolina regular

La Profeco destacó que la estrategia nacional ha contribuido a una estabilización del precio de la gasolina regular, con una disminución de hasta 4 por ciento desde febrero pasado, cuando el gobierno federal y empresarios gasolineros acordaron que el precio del litro no excediera los 24 pesos.

Durante su participación en la Conferencia Mañanera del Pueblo del pasado 15 de diciembre, el procurador Iván Escalante Ruiz presentó un comparativo regional de precios. En la región Sur, el litro pasó de 24.80 pesos en febrero a 23.82 pesos en diciembre, una reducción de 4 por ciento; en el Noreste bajó de 24.37 a 23.43 pesos; y en Occidente de 24.73 a 23.86 pesos.

Indicó que la región Sureste es la única donde el precio aún supera los 24 pesos, debido a costos logísticos, aunque también registró una baja de 3.2 por ciento.

La Profeco reiteró que se mantendrá vigilante para detectar y exhibir a las estaciones que incumplan la ley o eleven injustificadamente los precios, e invitó a la ciudadanía a consultar el mapa virtual de estaciones de servicio con precios justos, disponible en el portal de alertas del gobierno federal.