¿Cuándo será el solsticio de invierno este 2025?

En este último mes de 2025 tendremos el solsticio de invierno, el cual marca el fin del otoño para dar paso a la siguiente estación, donde los días serán más largos y las temperaturas y la temperatura más baja.

¿Cuándo será el Solsticio de invierno?

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el solsticio de invierno será este domingo 21 de diciembre de 2025 a las 9:03 horas tiempo del centro de México.

El solsticio de invierno ocurre cuando la tierra en su órbita llegue a al punto más alto donde el sol tenga su máxima declinación hacia el hemisferio sur, mientras que el sol tendrá su mayor elevación sobre el horizonte al mediodía.

Todo lo anterior causará que este domingo 21 de diciembre, la luz solar durará menos de 11 horas en la mayor parte del territorio nacional.

Significado en las culturas

Para todos los pueblos antiguos en el mundo, el solsticio de invierno representaba un día sagrado como el inicio de un nuevo tiempo espiritual. Por ejemplo, en el imperio romano celebraban al Sol Invicto y el culto hermético de Mitra, creencias de una estrecha relación con lo solar y los ciclos de fertilidad, muerte y renacimiento.

La iglesia católica vinculó el triunfo de la luz sobre la oscuridad con el mismo nacimiento de Cristo en su festividad más fama: la Navidad. Los antiguos pueblos de Mesoamérica conmemoraron el nacimiento de Huitzilopochtli, deidad del Sol matutino.

Los mexicas dedicaban el decimoquinto mes de veinte días, el Panquetzaliztli (“levantamiento de banderas” en náhuatl), para festejar el solsticio de invierno. Las celebraciones estaban marcadas por ayunos rituales y sacrificios de cautivos y se erigía una efigie del dios solar con masa de huautli y maíz tostado.

También rompían una olla que tenía en su interior plumas y piedras preciosas, una costumbre que, tras la conquista y la evangelización, fue el origen de lo que hoy conocemos como las piñatas navideñas.