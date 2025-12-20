AFAC investiga incidente en vuelo de Magnicharters en el AICM tras despido de piloto

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) inició una investigación por el incidente registrado la tarde del viernes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), luego de que un piloto de la aerolínea Magnicharters detuviera la operación de un avión con pasajeros a bordo, tras ser informado de su despido.

Vuelo cancelado

De acuerdo con la información difundida por la AFAC, el incidente ocurrió en el vuelo GMT 780, con ruta Ciudad de México-Cancún. Aproximadamente a las 14:16 horas, durante el proceso de despegue, se detectó inicialmente un problema menor en la aeronave, por lo que el avión regresó a rampa para su revisión técnica.

Una vez atendido el aspecto mecánico y con una tripulación de relevo disponible, el piloto relevado realizó una serie de declaraciones a los pasajeros a través del sistema de altavoces del avión, cuando estos ya se encontraban abordo.

Videos en redes exhiben conflicto laboral del capitán

En videos que circularon ampliamente en redes sociales, se observa al capitán identificado como Edgar Macías, dirigiéndose a los pasajeros para explicar su situación laboral. En sus mensajes, el piloto expresó su inconformidad por haber sido despedido y denunció presuntos adeudos salariales y de viáticos por parte de la aerolínea.

“Me duele por ustedes, porque no se merecen esto… pero no es justo que después de años de servicio te digan ‘ya vete’”, se escucha decir al piloto en una de las grabaciones, mientras los pasajeros permanecían en sus asientos sin claridad sobre lo que ocurría.

La situación fue inicialmente interpretada por algunos usuarios y versiones preliminares como un posible intento de “secuestro” de la aeronave, aunque las autoridades descartaron esa hipótesis.

Autoridades activaron protocolos de seguridad en el AICM

Ante los hechos, autoridades de la AFAC y de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria acudieron para atender el incidente, en apego a los protocolos de seguridad establecidos. El vuelo fue cancelado y no se reportaron afectaciones a otras operaciones aéreas.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó, a través de sus redes sociales, que alrededor de las 15:00 horas la AFAC, mediante la Comandancia del Aeropuerto, realizaba las investigaciones correspondientes y que en su momento se informaría a la opinión pública.

AFAC abre investigación administrativa

La AFAC precisó que activó su protocolo e inició la investigación administrativa correspondiente, además de tomar declaración a la tripulación involucrada. De manera paralela, la Dirección de Análisis de Accidentes e Incidentes de Aviación (DAAIA) comenzó con las indagatorias para esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento, la aerolínea Magnicharters no ha emitido un pronunciamiento público sobre el incidente ni sobre la situación laboral del piloto involucrado.