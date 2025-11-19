Paquete Fiscal 2026 del Edomex: cero deuda e inversión sin precedentes en obra pública

El Gobierno del Estado de México presentó este miércoles el Paquete Fiscal 2026, una propuesta que se caracteriza por no contraer nueva deuda, por tercer año consecutivo, y por destinar una inversión histórica de 19,818 millones de pesos a obra pública, la más alta registrada en los últimos años.

El paquete, entregado al Congreso local por los secretarios Horacio Duarte Olivares (General de Gobierno) y Óscar Flores Jiménez (Finanzas), se sustenta en ingresos estimados por 410,342 millones de pesos —un 5.6% más que el año anterior—, resultado de la política de austeridad y eficiencia administrativa.

El Presupuesto de Egresos prioriza el bienestar de los mexiquenses, asignando el 54% de los recursos a programas sociales. Adicionalmente, se contemplan 28 subsidios fiscales —dos de ellos nuevos— que representarán beneficios por más de 8,000 millones de pesos para familias y empresas. Para reactivar la economía, se ofrecerán estímulos de hasta el 100% en el pago del predial a empresas que se establezcan en la entidad y generen empleos.

El plan incluye apoyo a los 125 municipios con herramientas digitales y administrativas para mejorar su recaudación. Asimismo, se destinarán más de 3,000 millones de pesos al Plan Integral de la Zona Oriente, un proyecto conjunto con los tres órdenes de gobierno para impulsar infraestructura social, movilidad, salud, vivienda y educación en esta región.