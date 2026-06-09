PAN, PVEM y MC perderían registro en Coahuila

Tras los comicios para elegir integrantes del Congreso en Coahuila el Partido Acción Nacional, Verde Ecologista y Movimiento Ciudadano no lograron obtener al menos 3% de la votación, por lo que perderían sus registros como partido en la entidad.

El PRI confirmó su hegemonía en Coahuila al obtener el 55% de la votación en la pasada elección del Congreso local, además de ganar todas las 16 diputaciones de Mayoría Relativa que estaban en juego.

Tras concluir el conteo del 100% de las actas computadas para la renovación del Congreso de Coahuila, los datos preliminares muestran una enorme ventaja de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, conformada por el PRI y el partido Unidad Democrática de Coahuila (UDC), sobre la coalición PT-Morena, la cual se coloca como la segunda fuerza política del estado con 26% de la votación.

Mientras que el partido Nuevas Ideas se coloca como la tercera fuerza política en el estado, con 5.8% de los votos.

De igual manera, el abstencionismo fue de casi 50%; una cifra menor a la esperada aunque todavía muy alta. Una vez avaladas las elecciones, las autoridades deberán repartir 9 diputaciones plurinominales entre las fuerzas políticas perdedoras, para un total de 25 diputados que integran el Congreso estatal.

Luego de que el PRI arrasó en esta elección, Morena y el PT acusaron la compra masiva de votos por parte del tricolor y el gobierno estatal, al calificar el proceso del pasado domingo como una “elección de Estado”; no obstante minimizaron su derrota al asegurar que esta elección no fue relevantes para el escenario político del país.

El líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, señaló que el proceso electoral de Coahuila “pareciera ser una elección de Estado, en donde el gobierno se convierte en partido y donde no hay lugar a la oposición para poder disputar con equidad una elección”.

Incluso, dio a conocer que 15 legisladores federales de 43 asignados para promover el voto en Coahuila fueron privados de su libertad.

Informó que ya habló con la diputada Kenia López Rabadán (PAN), presidenta de la Cámara de Diputados, sobre las y los legisladores detenidos; “estoy esperando las actas. Hasta ayer creo los habían liberado por la noche a todos. Estoy esperando para hacer lo procedente”.

En el mismo sentido, el coordinador del PT en San Lázaro, Reginaldo Sandoval Flores, minimizó los resultados al sostener que "no es muy sorprendente, porque simplemente ratificaron lo que tenían. No pudimos avanzar en ningún distrito porque ese estado tiene mucho control absolutamente de todo y de todos, y lo ejercieron, desde nuestro punto de vista, exageradamente. Si hubieran dejado en libertad, pudiéramos haber ganado uno, dos o tres distritos".

Consultado sobre si hubo compra de votos en estos comicios, Sandoval Flores indicó: "no tengo duda de que se ejercicio la compra de votos vía un QR, porque tiene ese control de estructura priista manzana por manzana, por sección".

Por su parte, el coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira, afirmó que los resultados en Coahuila son una llamada de atención para Morena, al tiempo que hizo un llamado a los demás partidos de oposición para crear una coalición de cara a las elecciones de 2027.

Mientras que, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que su partido defenderá los resultados que obtuvo en la elección del pasado domingo.

“Vamos a defender cada voto y cada acta. Coahuila ya decidió y su decisión se va a hacer valer. Que nadie se equivoque, no vamos a dejar solos a los ciudadanos ni a permitir que desde el centro quieran imponer lo que en las urnas no pudieron ganar”, anunció.

Morena, dijo, intenta claramente presionar a las instituciones y fabricar narrativas para justificar su derrota, lo que calificó de “ambición sin límites”. (Con información de Rolando Ramos)

Piden atender por vía legal denuncias

El Consejo Nacional de Morena y los Consejos Estatales del partido condenaron los hechos ocurridos durante la jornada electoral del pasado 7 de junio en Coahuila, al asegurar que el proceso estuvo marcado por presuntas irregularidades, violencia institucional, persecución política y un esquema de compra masiva de votos que denominaron “QRGate”.

A través de un pronunciamiento conjunto firmado por dirigentes de los consejos estatales morenistas de todo el país, el partido acusó que durante la elección se registraron detenciones “ilegales y arbitrarias” de militantes y simpatizantes de Morena y del Partido del Trabajo (PT), así como actos de hostigamiento contra diputadas federales afines al movimiento.

Según el documento, dichas acciones habrían contado con la participación de corporaciones estatales, a las que señalaron de actuar como “brazos de la intimidación electoral”, situación que, afirmaron, vulnera los principios fundamentales de la competencia democrática.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que estas presuntas irregularidades registradas durante la jornada electoral del domingo en Coahuila deben atenderse a través de los mecanismos legales y electorales establecidos, incluida la posibilidad de que los casos lleguen hasta las instancias jurisdiccionales federales.

“Bueno, tiene que seguir su procedimiento, ¿no? Hay el procedimiento jurídico para llegar, si es necesario, hasta el Tribunal Federal Electoral. Entonces, tienen que seguir sus procedimientos jurídicos”, respondió. (Con información de Arturo Rojas)