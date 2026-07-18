Irán vuelve a golpear a países del golfo Pérsico tras otra noche de ataques estadounidenses

Irán lanzó el sábado ⁠nuevos ataques contra los aliados de Washington en el golfo Pérsico y Jordania, tras una séptima noche consecutiva de bombardeos estadounidenses a objetivos militares iraníes, entre ellos centros logísticos, agravando el conflicto ⁠una semana después de que se rompiera el alto el fuego.

Kuwait sufrió ataques continuados: una planta desalinizadora resultó alcanzada y se suspendieron las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Kuwait debido a las repetidas amenazas de misiles y drones.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) afirmó haber atacado un centro de apoyo militar estadounidense en Camp Arifjan y haber destruido una instalación de radar en la base aérea de Ali Al Salem.

La Kuwait Petroleum Corporation ⁠dijo que una de sus instalaciones petroleras fue alcanzada en "repetidos ataques iraníes", lo ⁠que causó daños importantes y algunos heridos, según la agencia estatal de noticias.

Las fuerzas armadas de Kuwait afirmaron que habían interceptado misiles balísticos y drones iraníes en la madrugada del sábado, y añadieron que varios bomberos y trabajadores del sector petrolero habían resultado heridos mientras respondían a los ataques. Irán respondió así a los ataques estadounidenses dirigidos contra puentes, instalaciones eléctricas y otras infraestructuras.

"Como no existe ninguna institución internacional que impida la barbarie del ejército estadounidense, no nos queda otro camino que seguir el mandato coránico: "Quien os ataque, atacadlo de la misma manera"", declaró el CGRI en un comunicado en el que advirtió a los aliados de Estados Unidos de que se preparen para más ataques.

El CGRI atacó una instalación en Baréin donde se encontraban concentrados aviones de combate estadounidenses en la base aérea de Sheikh Isa, así como un centro de datos de inteligencia, según informaron los medios estatales iraníes.

También afirmó que había destruido al menos dos aviones de combate estadounidenses y otras tres aeronaves durante un ataque con misiles y drones perpetrado en la madrugada del sábado contra la base estadounidense de Al Azraq, en Jordania, según la televisión estatal iraní.

No obstante, Reuters no ha podido verificar estas informaciones.

Soldado de EU con la banderá iraní de fondo.Foto: Especial

Ataque a Arabia Saudita



Irán lanzó ataques contra Arabia Saudita por primera vez en unos tres meses, según dos personas conocedoras del asunto, lo que activó las alarmas de alerta temprana en Al-Kharj, al este de la capital, Riad, y en Yanbu, en la costa del mar Rojo del reino.

Estas fuentes indicaron que uno de los ataques tuvo como objetivo la base aérea Príncipe Sultán, en Al-Kharj, que alberga fuerzas estadounidenses. Los medios estatales saudíes no dieron más detalles sobre qué desencadenó las alertas tempranas y la oficina de prensa del Gobierno no respondió a una solicitud de comentarios. El CGRI no hizo mención alguna a ningún ataque contra Arabia Saudita.

Precio del crudo se dispara

Los precios del petróleo subieron más de 4% el viernes, A su nivel más alto en más de un mes, elevando la presión política sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras su Partido Republicano intenta mantenerse en el poder en las elecciones al Congreso de noviembre.

Washington y Teherán han estado poniendo a prueba los límites de la escalada desde que su acuerdo de alto el fuego se rompiera la semana pasada, aumentando la posibilidad de un retorno a una guerra total.

El viernes, ambas partes apuntaron al tráfico marítimo: Estados Unidos afirmó que estaba imponiendo un bloqueo naval, mientras que Irán declaró que había atacado a los buques que infringían sus normas de navegación por el estrecho de Ormuz, vía marítima vital para una quinta parte del suministro mundial de petróleo.

Los medios iraníes informaron de que varios misiles impactaron el sábado en instalaciones eléctricas y bombas desalinizadoras de la ciudad sureña de Jask, citando a un funcionario local.

Unas 10,000 personas de 20 pueblos se quedaron sin agua, según informó la agencia de noticias Tasnim. El gobernador de Jask declaró posteriormente que se ⁠habían iniciado los suministros de agua de emergencia a los pueblos afectados.

Una central eléctrica y una planta desalinizadora de agua ⁠en Kuwait fueron alcanzadas por un ataque iraní, según informó en un comunicado el Ministerio de Electricidad, ⁠Agua y Energías Renovables de ese país. Se trató del segundo ataque contra instalaciones desalinizadoras kuwaitíes en dos días.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Kuwait afirmó que los ataques de Irán contra infraestructuras vitales ponen en peligro a la población civil ⁠y violan el derecho internacional, y añadió que considera a Teherán plenamente responsable.

El Mando Central del ejército estadounidense había declarado anteriormente que había concluido su séptimo día consecutivo de bombardeos, en los que golpeó instalaciones de vigilancia iraníes, infraestructura logística militar, almacenes subterráneos de armas y capacidades marítimas.

Bajas civiles

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se mostró preocupado por la escalada, en particular por "los ataques contra infraestructuras civiles en Irán y en toda la región", según declaró su portavoz el viernes.

Los medios iraníes informaron de bombardeos perpetrados en la madrugada del sábado en la provincia de Hormozgán, en el estrecho de Ormuz. La televisión estatal afirmó que tres personas habían fallecido y ocho habían resultado heridas, mientras que dos puentes y un túnel de carretera sufrieron daños.

Un día antes, los medios estatales iraníes informaron de daños en al menos cinco puentes en el sur. Se informó de que siete personas habían fallecido en los ataques contra puentes en el puerto de Bandar Khamir, donde también fue alcanzada una estación de tren.

Se informó de que un aeropuerto fue alcanzado en Iranshahr. Trump ha amenazado con lanzar ataques aéreos a gran escala contra las ⁠infraestructuras de Irán y tampoco ha descartado una ofensiva terrestre en la costa o las islas iraníes.

Funcionarios estadounidenses han afirmado que las acciones contra el sur de Irán están diseñadas, en parte, para ofrecer opciones a Trump.

Estas medidas corren el riesgo de provocar que Irán lance nuevos ataques contra la infraestructura vital de los estados del golfo Pérsico, o que los aliados de Teherán en Yemen redoblen sus esfuerzos por perturbar el suministro energético mundial atacando el tráfico marítimo del mar Rojo.