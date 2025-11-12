Ordenan captura de Ney González

Derivado de una operación federal y estatal se giró orden de aprehensión contra el gobernador priista, Ney González (2005-2011), y se indaga a su sucesor Roberto Sandoval (2011-2017), también del tricolor, por la venta irregular de terrenos de la riviera nayarita.

En conferencia de prensa se informó que los casos generados contra ambos gobernadores derivan del “Megaoperativo Nuevo Nayarit” con el cual también se han recuperado 9.6 millones de metros cuadrados de la Riviera de Nayarit que estarían valuados en por lo menos 50,000 millones de pesos.

Se precisó que la investigación inició en 2022 después de una denuncia del Fideicomiso Bahía de Banderas.

“Gracias al trabajo conjunto entre ambas fiscalías se logró el aseguramiento judicial de 359 cuentas bancarias, con un monto total de más de 7,000 millones de pesos, pertenecientes a 45 personas morales y 82 físicas, además del cateo a diversas notarías públicas donde se detectaron alteraciones en documentos oficiales.

Para el caso del gobernador González se informó que ya se giró una ficha roja de Interpol y es buscado por ambas fiscalías; tanto para él como a Sandoval se siguen investigaciones de familiares y empresas por los delitos de tráfico de influencias y lavado de dinero, entre otros.