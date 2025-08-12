Nayarit consolida su posición como uno de los destinos más atractivos y seguros para invertir en México

Gobierno de Nayarit anuncia inversión histórica de 20 mil millones de pesos en Bahía de Banderas en proyecto hotelero y de servicios.

Tepic, Nayarit, 12 de agosto de 2025.– El gobernador del estado de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, anunció una inversión histórica de aproximadamente 20 mil millones de pesos en la localidad de Lo de Marcos, municipio de Bahía de Banderas, como parte de un proyecto que se suma a la obra de 24 mil millones de pesos que está por concluir en Compostela, hacia Boca de Chila.

El mandatario destacó que esta inversión es reflejo de la confianza que existe actualmente para invertir en Nayarit, impulsada por las condiciones de seguridad y el crecimiento económico sostenido.

El proyecto contempla principalmente el desarrollo hotelero, acompañado de servicios estratégicos como atención médica, acciones de sustentabilidad ambiental, plantas de desalinización de agua para beneficio de las comunidades, así como espacios de confort orientados a turistas, particularmente aquellos que eligen Nayarit como destino de retiro.

Navarro Quintero señaló que se trata de una obra de gran magnitud que generará empleos, con el compromiso de priorizar la contratación de empresas y profesionistas locales, así como de otros sectores que demandan oportunidades laborales.

“Es una inversión enorme que generará un sinnúmero de empleos que ya se comprometieron, hicimos un compromiso formal en varios sentidos, uno de ellos es consumir con las empresas locales, dos, generar empleos a los profesionistas locales y otro tipo de demandantes de empleo, y desde luego que generarán, insisto, una derrama en un lugar y en una región, que en un futuro va a ser de una dinámica económica impresionante”, afirmó el gobernador nayarita.

Con estas acciones, Nayarit no solo fortalece su infraestructura turística y de servicios, sino que también reafirma su compromiso con el desarrollo económico incluyente, sustentable y seguro, consolidándose como un referente nacional en atracción de inversiones.