Mundial 2026: Las 23 marchas y manifestaciones programadas para el 11 de junio en CDMX

La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la Ciudad de México no sólo atraerá a miles de aficionados al Estadio Ciudad de México y a los distintos festivales futboleros organizados en la capital. Este jueves 11 de junio también estará marcado por decenas de marchas, concentraciones y bloqueos convocados por sindicatos, colectivos de búsqueda, organizaciones estudiantiles y grupos sociales, lo que anticipa una de las jornadas de movilidad más complejas del año.

Las autoridades capitalinas prevén afectaciones importantes en el sur de la ciudad, particularmente en los alrededores del Estadio Ciudad de México, así como en vialidades estratégicas como Calzada de Tlalpan, Paseo de la Reforma, Insurgentes Sur, Periférico Sur y el Centro Histórico, donde además se desarrollarán actividades relacionadas con el Mundial.

Estas son las marchas, manifestaciones y concentraciones anunciadas para este jueves en la Ciudad de México:

Marchas hacia el Estadio Ciudad de México:

1. Mexicanos Contra el Narcoestado: Desde la estación Perisur del Metrobús y estación Taxqueña del Tren Ligero.

2. Lirios Buscadores Izcalli: Desde la estación La Virgen del Tren Ligero.

3. La Comuna 4:20: Desde la estación Taxqueña del Metro.

4. CNTE: Desde la Central del Sur Taxqueña.

5. Trabajadores del Gobierno de la CDMX: Desde la Terminal Estrella de Oro, Calzada de Tlalpan.

6. Comité de Apoyo al Refugio Franciscano: Desde La Gran Espiga, Taxqueña.

7. Colectivo Conciencia y Libertad: Desde Las Islas, Ciudad Universitaria.

8. Técnicos y Profesionistas Petroleros: Desde el Hospital Central Sur de Pemex, Tlalpan.

9. Organización “Y Que Viva Cristo Rey”: Desde el Estadio Olímpico Universitario.

Concentraciones en el Centro Histórico y Zócalo:

10. Glorieta de las y los Desaparecidos: Evento “Cascarita por la Justicia, Contra el Olvido”.

11. Sindicato Mexicano de Electricistas: Posible marcha hacia el Zócalo Capitalino.

12. BDS México – Palestina: Monumento a la Revolución.

13. Red Regional de Familias Migrantes: Antimonumento +72, Paseo de la Reforma y Amberes.

14. Brigada Anarquista Popular: Monumento a Beethoven, Alameda Central.

15. Frente Unido de Pueblos de La Laguna: Ángel de la Independencia.

16. Movimiento Transportista Mexiquense: Zócalo Capitalino.

17. Federación de Jóvenes Comunistas México: Hemiciclo a Juárez.

Expresiones antimundialistas:

18. Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina: Av. del Imán y Blvd. Gran Sur, Coyoacán (contra gentrificación, desplazamientos y exclusión social derivada del Mundial).

19. Congreso Nacional Indígena: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Xoco (pega masiva de carteles antimundialistas en Calzada de Tlalpan)

20. Diversas organizaciones sociales: Centro de Alto Rendimiento en Xochimilco (protesta contra la realización del Mundial)

21. Ternurines Guerrilleros: Metro General Anaya y Taxqueña (“Metro Popular” contra el Mundial)

22. Colectivo Cuajimalpa Resiste: Suburbia Castorena, Cuajimalpa (contra gentrificación, turistificación y proyectos inmobiliarios)

23. Rodada Antimundialista: Salidas desde Hemiciclo a Juárez y Embarcadero Fernando Celada, Xochimilco (contra gentrificación, turistificación y despojo asociado al Mundial).

CNTE encabezará una de las movilizaciones más numerosas

Entre las protestas con mayor capacidad de convocatoria destaca la organizada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que prevé reunir a cerca de 6,000 personas.

Los docentes partirán de la Central del Sur Taxqueña con dirección al Estadio Ciudad de México para exigir la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de la Reforma Educativa de 2019, mejoras salariales y laborales, así como mayores recursos para educación y seguridad social.

La movilización podría generar afectaciones severas en Calzada de Tlalpan, Taxqueña y las vialidades cercanas al inmueble donde se celebrará el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Madres buscadoras y colectivos de desaparecidos llevarán sus demandas al Mundial

Diversos colectivos de búsqueda aprovecharán la visibilidad internacional del Mundial para exigir justicia y visibilizar la crisis de desapariciones en México.

Entre ellos se encuentran la Colectiva Glorieta de las y los Desaparecidos, el colectivo Lirios Buscadores Izcalli, Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional, Vivas en Memoria y organizaciones vinculadas a familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Las actividades se desarrollarán principalmente en los alrededores del Estadio Ciudad de México, Calzada de Tlalpan, el Zócalo capitalino y Paseo de la Reforma.

Transportistas también prevén movilizaciones

El Movimiento Transportista Mexiquense anunció una manifestación en el Zócalo capitalino para exigir el cumplimiento de acuerdos con autoridades del Estado de México relacionados con la regularización de concesiones, beneficios fiscales y modificaciones a la normativa del transporte.

De acuerdo con la organización, alrededor de 40 agrupaciones transportistas podrían desplazarse por diversas avenidas principales de la capital para llegar al Centro Histórico, lo que podría provocar congestionamientos adicionales durante el día.

Vialidades con mayores riesgos de afectaciones

Las autoridades recomiendan extremar precauciones en los siguientes corredores viales:

Calzada de Tlalpan

Calzada Taxqueña

Avenida Universidad

División del Norte

Eje 10 Sur

Avenida del Imán

Insurgentes Sur

Periférico Sur

Viaducto Tlalpan

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central

20 de Noviembre

Plaza de la Constitución

Asimismo, podrían registrarse afectaciones en estaciones del Metro y Tren Ligero como Taxqueña, Universidad, General Anaya, La Virgen, Viaducto, Álamos, Tacubaya y Cuatro Caminos.

Manifestaciones antimundialistas marcarán el arranque de la Copa del Mundo

Además de las movilizaciones sindicales y sociales tradicionales, la inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México estará acompañada por diversas expresiones antimundialistas que buscan aprovechar la atención internacional para denunciar problemáticas sociales, económicas y de derechos humanos.

La mayoría de estas movilizaciones tendrán como punto de llegada el Estadio Ciudad de México y se concentrarán en el corredor de Calzada de Tlalpan, una de las vialidades que registrará mayores afectaciones durante la jornada.

Entre las marchas programadas destacan las de Mexicanos Contra el Narcoestado, que partirá desde Perisur y Taxqueña para denunciar la crisis de desapariciones y la inseguridad en el país; Lirios Buscadores Izcalli, que exigirá justicia para personas desaparecidas; y la organización La Comuna 4:20, que marchará en defensa de los derechos de consumidores de cannabis.

También se prevén movilizaciones de trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, técnicos y profesionistas petroleros, integrantes del Comité de Apoyo al Refugio Franciscano y organizaciones religiosas, cuyos contingentes confluirán en los alrededores del estadio sede del partido inaugural.

Del Estadio al Zócalo: los puntos con mayor concentración de protestas

Además de las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, las autoridades identifican otros puntos donde se esperan concentraciones relevantes a lo largo del día. En el Centro Histórico se realizarán actividades de la Glorieta de las y los Desaparecidos, el Movimiento Transportista Mexiquense y diversas organizaciones sociales que se concentrarán en el Zócalo capitalino y en la avenida 20 de Noviembre.

En Paseo de la Reforma se prevén manifestaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas, que podría movilizarse hacia el Zócalo, así como actividades de la Red Regional de Familias Migrantes y del Frente Unido de Pueblos de La Laguna.

Por su parte, el Monumento a la Revolución será escenario de una protesta convocada por organizaciones solidarias con Palestina, mientras que la Brigada Anarquista Popular anunció una movilización en la Alameda Central bajo la consigna "Boicot al Mundial".

Protestas contra los efectos del Mundial

Diversos colectivos también han convocado acciones específicamente dirigidas contra la realización de la Copa del Mundo.

Entre ellas destaca la "Segunda Mega Reta Antififa", organizada por la Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina en la zona de Ciudad Universitaria, donde se denunciarán fenómenos como la gentrificación, el desplazamiento de comunidades y la exclusión social asociada a los megaproyectos deportivos.

A estas acciones se sumarán el Congreso Nacional Indígena, que realizará una pega masiva de carteles antimundialistas en Calzada de Tlalpan; organizaciones sociales que protestarán frente al Centro de Alto Rendimiento en Xochimilco; el colectivo Ternurines Guerrilleros, que anunció acciones de "Metro Popular" en estaciones de la Línea 2; y el colectivo Cuajimalpa Resiste, que denunciará procesos de turistificación y desarrollo inmobiliario.

Asimismo, colectivos ciclistas realizarán una Rodada Antimundialista con salida desde el Hemiciclo a Juárez y Xochimilco hacia el Estadio Ciudad de México.

Los 7 focos rojos para la movilidad este jueves

Las autoridades prevén que las mayores afectaciones se concentren en:

Estadio Ciudad de México, principal destino de marchas y protestas.

Calzada de Tlalpan, corredor central de movilizaciones.

Zócalo capitalino, por actividades de colectivos y transportistas.

Ángel de la Independencia, punto de encuentro de organizaciones sindicales y sociales.

Monumento a la Revolución, sede de protestas internacionalistas.

Ciudad Universitaria, núcleo de organizaciones estudiantiles antimundialistas.

Centro Histórico, particularmente en Alameda Central, Hemiciclo a Juárez y avenida 20 de Noviembre.

La combinación entre la inauguración del Mundial, las actividades masivas de aficionados y las movilizaciones convocadas por distintos sectores convierte a este jueves en una jornada excepcional para la capital, con posibles afectaciones tanto en la movilidad vehicular como en el transporte público.