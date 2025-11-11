Mexinol representa un paso decisivo en la transformación económica de Sinaloa: Gobernador Rocha

En La Semanera, el secretario de Economía detalló los avances de su gira de trabajo en Japón, donde se formalizó el acuerdo comercial que garantiza la venta de metanol verde del proyecto Pacífico Mexinol.

Culiacán, Sinaloa, 11 de noviembre de 2025. — Durante la conferencia de prensa La Semanera, encabezada por el gobernador Rubén Rocha Moya, el secretario de Economía, Feliciano Castro Meléndrez, presentó los resultados de su gira de trabajo en Japón, donde se concretaron encuentros con representantes del sector energético, organismos de comercio y autoridades diplomáticas.

Como parte de esta agenda, destacó la firma del acuerdo comercial entre Transition Industries LLC y Mitsubishi Gas Chemical Company (MGC) para la venta a largo plazo del metanol verde que se producirá en el proyecto Pacífico Mexinol, en Topolobampo, municipio de Ahome. Este acuerdo garantiza la comercialización del producto en el mercado asiático y consolida la viabilidad económica del proyecto.

Para el gobernador Rubén Rocha Moya, la consolidación del proyecto Pacífico Mexinol en Topolobampo representa un paso decisivo en la transformación económica de Sinaloa, al convertirse en la planta de metanol verde más grande del mundo y un referente internacional en energía limpia.

“Esta firma de acuerdo de compra y venta garantiza el compromiso de producción de metanol”, sostuvo.

El secretario explicó que este acuerdo comercial asegura la colocación estable del producto en el mercado asiático y reafirma la viabilidad económica y operativa del proyecto, considerado la planta de producción de metanol verde más grande del mundo, con una capacidad de 2.1 millones de toneladas anuales.

“El acuerdo se inscribe y afirma la viabilidad de Topolobampo como polo de desarrollo económico para el bienestar, que corresponde al Plan México, prioridad del gobernador Rubén Rocha Moya”, subrayó el titular de Economía.

Castro Meléndrez destacó que el metanol que se producirá en Topolobampo será un producto ultra bajo en emisiones de carbono, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU orientados a la descarbonización global.

“De esta forma, desde Sinaloa se contribuye a la sustentabilidad de la economía no solo de la región, sino del país y del mundo”, sostuvo.

El secretario reiteró que el Gobierno de Sinaloa mantendrá su acompañamiento y apoyo para asegurar certeza jurídica, paz laboral y condiciones adecuadas para la inversión, con el objetivo de que la construcción y operación del complejo industrial se desarrollen sin contratiempos.

El proyecto Pacífico Mexinol, con una inversión estimada en 3,300 millones de dólares, generará alrededor de 4,500 empleos directos e indirectos y consolidará a Topolobampo como un punto estratégico para la producción y exportación de energía limpia desde México hacia Asia.

Castro Meléndrez también informó sobre las reuniones que sostuvo con la embajadora de México en Japón, Melba Pría, y con directivos de la Japan External Trade Organization (JETRO), con quienes analizó las expectativas de inversión y cooperación comercial que tiene Sinaloa.

“Nos reunimos con la embajadora de México en Japón, Melba Pría, para analizar las posibilidades de comercialización de productos del sector primario de Sinaloa hacia Japón, como chile bell, mango, camarón, calabaza kabocha y carne. El estado ya exporta algunos de estos productos, como la calabaza y la carne”, mencionó.

Con los acuerdos alcanzados y las reuniones sostenidas durante la gira de trabajo en Japón, el Gobierno de Sinaloa fortalece su relación con el país asiático y reafirma su compromiso con la atracción de inversiones sostenibles, la cooperación internacional y el desarrollo económico regional.