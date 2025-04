“En México construimos paz y prosperidad”: Sheinbaum encabeza en el Zócalo la clase nacional de boxeo

"El pueblo de México dice, sí a la educación, sí al deporte, sí a la paz, sí al amor", aseguró.

"La Clase Nacional de Boxeo muestra que el deporte nos hace más libres, más sanos y más felices, muestra que cuando nos organizamos nada es imposible", destacó.

Desde el Zócalo de la Ciudad de México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el arranque simultáneo de la Clase Nacional de Boxeo en todas las plazas públicas del país a través de un enlace a las 32 entidades de la República, como parte del eje de Atención a las causas de la Estrategia Nacional de Seguridad.

“Esta clase es un mensaje a todo México y a todo el mundo. En México construimos paz, prosperidad y elegimos siempre ser un país libre, independiente y soberano. Las y los mexicanos tenemos espíritu valiente, libre y de justicia, somos un pueblo solidario y fraterno, no dejamos nunca a nadie atrás”, aseveró.

Ante cientos de mexicanos y mexicanas de todas las edades que participaron en la Clase Nacional de Boxeo, destacó que esta actividad muestra que México es un país que dice sí a la educación, al deporte, a la paz y al amor.

"Las y los jóvenes mexicanos dicen: no a la violencia, no a las adicciones. El pueblo de México dice: no al racismo, no al clasismo, no al machismo. El pueblo de México dice, sí a la educación, sí al deporte, sí a la paz, sí al amor”, aseveró

La Jefa del Ejecutivo Federal aseguró que además, la Clase Nacional de Boxeo es ejemplo de que el deporte hace a las personas más libres, sanas y felices.

“La Clase Nacional de Boxeo muestra que el deporte nos hace más libres, más sanos y más felices, muestra que cuando nos organizamos nada es imposible, muestra que el pueblo de México es valiente y glorioso. México es maravilloso, como México no hay dos. Las y los jóvenes mexicanos son el presente y el futuro de nuestro país. La Clase Nacional de Boxeo dice en un solo grito: Viva México”, agregó.

En la Clase Nacional de Boxeo asistieron las y los campeones de boxeo: Julio César Chávez; Mariana “la Barby” Juárez; Oscar de la Hoya; Irma García; Rubén “Puas” Olivares; Rafael Limón; Roberto “Manos de Piedra” Durán; Carlos Zárate; Humberto “Chiquita” González; Marco Antonio Barrera; José Luis Bueno; Isaac “Pitbull” Cruz; David “Rey” Picasso y Rey Vargas.

Asímismo, agradeció al Consejo Mundial de Boxeo (CMB) por su presencia en la histórica Clase Nacional de Boxeo junto a las y los mexicanos.