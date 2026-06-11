Mundial 2026: Metro CDMX reabre estaciones tras bloqueos por protestas; estas siguen cerradas

La jornada de este jueves comenzó con afectaciones en distintos puntos de la red del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, en medio de las protestas convocadas por integrantes de la CNTE, colectivos de familiares de personas desaparecidas y otras organizaciones sociales que buscan aprovechar la atención internacional generada por la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026 para visibilizar sus demandas.

Las movilizaciones coincidieron con jornada de mayor movilidad previstas para la capital del país, debido al partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, denominado oficialmente Estadio Ciudad de México durante el torneo, y a las actividades paralelas programadas en distintos puntos de la ciudad.

Durante las primeras horas del día, el Metro suspendió temporalmente el servicio en diversas estaciones de las líneas 1, 2 y 3 como medida preventiva ante las concentraciones y marchas en la zona centro de la ciudad. Sin embargo, conforme avanzó la mañana, la operación comenzó a normalizarse.

A las 10:11 horas, el STC Metro informó la reapertura de las estaciones Hidalgo y Universidad de la Línea 3; Nativitas, Viaducto, San Antonio Abad, Xola, Ermita, Hidalgo y Pino Suárez de la Línea 2; así como Pino Suárez de la Línea 1. Con ello, se restableció el ascenso y descenso de pasajeros y el avance continuo de los trenes en esos puntos.

La información fue confirmada por Adrián Rubalcava, director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, quien señaló que las estaciones reabiertas volvieron a operar para el público usuario y pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a los avisos oficiales sobre la operación del sistema.

¿Qué estaciones siguen cerradas?

Pese a la reapertura parcial, algunas estaciones continúan fuera de servicio:

De acuerdo con el Metro, las estaciones que siguen cerradas son:

Bellas Artes (Línea 2)

Allende (Línea 2)

Zócalo/Tenochtitlan (Línea 2)

Chabacano (Línea 2)

Las autoridades recomendaron a los usuarios considerar rutas alternas, tomar previsiones y consultar los canales oficiales para conocer cualquier modificación en tiempo real.

Gobierno federal asegura condiciones para la inauguración

A pesar de las afectaciones registradas durante la mañana, el Gobierno federal sostuvo que existen las condiciones necesarias para garantizar el desarrollo normal de las actividades relacionadas con el Mundial 2026.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que se mantiene la coordinación entre autoridades federales y el Gobierno de la Ciudad de México para asegurar el acceso de los asistentes, su seguridad y la realización de los eventos programados.

"El Mundial va y se desarrollará con normalidad. Existen las condiciones para garantizar el acceso de las personas asistentes, su seguridad y el desarrollo de los eventos programados", señaló la funcionaria.

Rodríguez también informó que la CNTE manifestó que las movilizaciones serían pacíficas, lo que, dijo, contribuye a mantener las condiciones necesarias para el arranque del torneo.

Entre el futbol y las protestas

La coincidencia entre la inauguración del Mundial y las manifestaciones ha puesto a prueba la movilidad de la capital. Desde temprana hora, miles de aficionados comenzaron a desplazarse hacia el Estadio Ciudad de México, mientras otros se dirigían al Zócalo capitalino para seguir el evento a través de las pantallas instaladas por las autoridades.

Ante este escenario, se desplegaron operativos especiales de seguridad, movilidad y transporte para facilitar los traslados y atender a asistentes al Mundial como a los participantes en las movilizaciones.

Aunque la mañana registró cierres y complicaciones en distintos puntos de la ciudad, las autoridades sostienen que el dispositivo permitirá que la inauguración se lleve a cabo sin contratiempos mayores.