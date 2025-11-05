Mario Delgado: Con Vive saludable, vive feliz, la SEP consolida el 86% de escuelas libres de comida chatarra

La estrategia implementada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es un compromiso nacional por una buena alimentación escolar, destacó.

Se han capacitado en línea a casi dos millones de personas sobre la preparación y distribución de alimentos saludables, informó.

Educar también es cuidar. Queremos que cada escuela sea un espacio de bienestar, de comunidad y de salud, resaltó.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, afirmó que gracias al impulso de la estrategia Vive saludable, vive feliz, —que implementa el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo— el 86 por ciento de los planteles escolares ha eliminado la venta de comida chatarra en las cooperativas, lo que refleja el avance de una política pública que prioriza la salud y promueve estilos de vida sanos desde las aulas.

“Queremos que nuestras escuelas sean espacios donde se aprenda, pero también donde se viva bien, se conviva y se cuide la salud”, subrayó.

Delgado Carrillo destacó que la estrategia Vive saludable, vive feliz, representa un compromiso nacional para garantizar una buena alimentación y el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes en todo el país. Señaló que esta acción forma parte de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), que impulsa una educación integral centrada en la salud, la convivencia y el desarrollo pleno de las y los estudiantes.

Explicó que el consumo de alimentos nutritivos en los planteles se sustenta en los Lineamientos Generales para la Preparación, Distribución y Expendio de Alimentos y Bebidas en las Escuelas del Sistema Educativo Nacional, aplicables a más de 264 mil escuelas públicas y privadas de los tres tipos educativos.

Estos lineamientos establecen criterios de nutrición adecuados; fomentan la ingesta de alimentos naturales y equilibrados, y buscan erradicar el consumo de productos ultraprocesados dentro de los centros escolares.

El titular de la SEP informó que esta medida se acompaña de una amplia jornada de formación y capacitación en las comunidades escolares. Hasta la fecha, casi dos millones de personas han sido capacitadas en línea sobre la preparación y distribución de alimentos saludables, y se han distribuido 300 mil ejemplares del Manual para personas que preparan, distribuyen y venden alimentos en escuelas primarias y secundarias en las 32 entidades federativas.

Resaltó que esta estrategia forma parte de una política educativa integral en materia de salud, cuyo objetivo es que los espacios escolares sean entornos protectores y coherentes con los principios de la NEM. En ellos, dijo, se promueven la alimentación balanceada, la actividad física y los hábitos saludables como parte del proceso formativo. “Educar también es cuidar. Queremos que cada escuela sea un espacio de bienestar, de comunidad y de salud”, enfatizó.

Delgado Carrillo reconoció el papel de las comunidades educativas en el éxito de esta estrategia. Explicó que directivos, docentes y madres y padres de familia participan activamente en la vigilancia y cumplimiento de los lineamientos, mientras que los expendedores de alimentos reciben capacitación, en coordinación con la Secretaría de Salud, para ofrecer menús saludables que sustituyen refrescos, frituras y dulces por agua, frutas, tortas y ensaladas.

Finalmente, subrayó que con Vive saludable, vive feliz, México avanza hacia la construcción de una cultura alimentaria que trasciende el aula y llega a las familias y comunidades, con el propósito de reducir los índices de sobrepeso y obesidad infantil. “Desde la SEP reafirmamos nuestro compromiso con una educación que no sólo transmite conocimientos, sino que también protege la salud, fomenta el bienestar y forma generaciones más sanas, felices y fuertes”, concluyó.