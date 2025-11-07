Marchas y bloqueos hoy 7 de noviembre en la CDMX: Rutas, horarios y zonas que debes evitar

Para este viernes 7 de noviembre de 2025, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) prevé diversas movilizaciones, marchas, rodadas ciclistas y motociclistas, así como concentraciones y eventos culturales en distintas zonas de la capital, por lo que se recomienda a la ciudadanía anticipar tiempos de traslado y considerar vías alternas.

De acuerdo con el reporte diario de la dependencia, este día se esperan 1 marcha, 6 concentraciones, 1 rodada motociclista, 3 rodadas ciclistas y 12 actividades públicas en diferentes alcaldías. Las autoridades capitalinas pidieron mantenerse atentos a los canales de información del C5 y del Centro de Orientación Vial, que actualizan en tiempo real el estado de la circulación.

Marchas y concentraciones

Coyoacán 11:00 horas

La comunidad estudiantil de la Facultad de Química de la UNAM marchará desde sus instalaciones hacia la Rectoría para entregar un pliego petitorio a las autoridades universitarias.

Cuauhtémoc 12:00 horas

La colectiva “Hijas de la Cannabis” se reunirá en Plaza Tlaxcoaque para realizar el evento político-cultural “Pulpo Sound System”, con el objetivo de promover espacios seguros y culturales para mujeres.

Cuauhtémoc 19:00 horas

El colectivo “Ciclistas Urbanas Feministas” realizará la actividad “Bicis Blancas” en memoria de personas fallecidas en incidentes viales. El punto de encuentro será en Av. Insurgentes y Álvaro Obregón, colonia Roma Norte.

Rodada motociclista nocturna

Motociclistas iniciarán una rodada de convivencia con destino a Coyoacán, con salidas en los siguientes puntos:

20:00 h: Monumento Cabeza de Juárez (Iztapalapa)

20:50 h: Calle 7 y Av. Xochimilco, Agrícola Pantitlán (Iztacalco)

21:20 h: Calzada de la Viga 44, colonia Esperanza (Cuauhtémoc)

Cierres y afectaciones viales durante el día

El C5 reportó además bloqueos y movilizaciones intermitentes desde temprana hora en calles principales de la capital. Algunos de los puntos con mayor afectación son:

Cuauhtémoc

Calzada San Antonio Abad, colonia Obrera

Av. Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque

Paseo de la Reforma y Av. Hidalgo

Av. Insurgentes y Álvaro Obregón

Plaza de la Constitución (Zócalo CDMX), durante el día

Iztapalapa

Av. Guelatao, Ejército de Oriente

Plaza de la Constitución (Zócalo CDMX), durante el día

Unión 25, Santa Martha Acatitla

Iztacalco

Recomendaciones para automovilistas y usuarios de transporte

Coyoacán

Movilización estudiantil en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria

Transportistas cancelan mega marcha en Ecatepec tras acuerdo

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) canceló la mega marcha y los bloqueos viales que estaban programados para este viernes en varios puntos clave de Ecatepec, tras alcanzar un acuerdo con el gobierno municipal para instalar una mesa de trabajo permanente que atienda sus demandas.

La protesta había sido anunciada como respuesta a presuntos actos de abuso de autoridad, cobros indebidos y hostigamiento de parte de elementos de tránsito y seguridad municipal, particularmente en operativos contra transporte de carga y vehículos de trabajo. Los transportistas reclamaron que las detenciones y sanciones se habrían aplicado de manera discrecional, afectando su actividad económica.

La manifestación contemplaba cierres simultáneos en la caseta de cobro San Cristóbal, en la autopista México–Pachuca; en la vialidad Texcoco–Lechería, a la altura de la Central de Abasto; en la avenida López Portillo; y frente al Palacio Municipal.

La suspensión de los bloqueos permitirá mantener la circulación vial con normalidad en el municipio, uno de los más transitados del Valle de México.