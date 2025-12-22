¿Qué países liderarán el mapa global de natalidad los próximos años?

El mapa global de natalidad está en uno de sus puntos más álgidos de los últimos años. Aunque el número de habitantes del planeta seguirá creciendo en las próximas décadas, este aumento será cada vez más reducido y estará concentrado en un grupo limitado de países, mientras la otra parte entra en una etapa de envejecimiento acelerado y caída sostenida en los nacimientos.

Esto se ve evidenciado en las proyecciones recientes del informe Perspectivas de población mundial 2024 de las Naciones Unidas, en el cual muestran que la tasa de fertilidad mundial alcanzó en 2024 un mínimo histórico de 2.3 nacimientos por mujer, apenas por encima del nivel de reemplazo poblacional (2.1). Esto confirma una tendencia que está marcando el rumbo del mundo y es que las personas están optando por tener menos hijos. A pesar de esto, aún hay países que lideran en los nacimientos de este año y de las proyecciones de 2050.

En 2025, India será -según proyecciones de Our World in Data- el país donde nacerán más bebés en el mundo, con una proyección de 23.1 millones de nacimientos. Sin embargo, este aumento no será sostenido ya que, para 2050, se estima que el número anual de nacimiento caerá hasta 19 millones. Aunque el país seguirá aportando la mayor cantidad de nacimientos a nivel global, su peso disminuirá; en 2025, India concentrará cerca de 17% de todos los nacimientos del planeta, pero esa proporción bajará a 14% a mediados de siglo.

En el segundo lugar en 2025 se ubicó China con una proyección de 8.7 millones de nacimientos, no obstante, el descenso demográfico del gigante asiático es uno de los más pronunciados del mundo debido a que cuenta con una de las tasas de fertilidad más bajas a nivel global, por ende, el país perderá posiciones en el ranking y se prevé que en 2050 caiga al cuarto lugar, superado por India, Nigeria y Pakistán.

Estas tendencias que se reflejan en el país muestra que mientras China envejece rápidamente, algunas economías emergentes de África y Asia del Sur mantienen estructuras poblacionales jóvenes que seguirán impulsando los nacimientos globales, aun cuando también comienzan a registrar caídas en su fertilidad.

Completando el podio se encuentra Nigeria con una proyección de nacimientos de 7.6 millones; para 2050 este es uno de los cambios más significativos ya que tendrá un incremento de 6% y se ubicará segundo con 8.1 millones de nacimientos.

La estabilidad de EU

Estados Unidos en 2025 proyecta 3.7 millones de nacimientos, el octavo en el ranking general, cifra que aumentaría levemente hasta 3.8 millones en 2050. A pesar que lidera la natalidad anual entre los países desarrollados, su volumen sigue siendo modesto; si hacemos una comparación, India registrará más de seis veces los nacimientos de Estados Unidos, mientras que Nigeria duplicará esa cifra.

Alerta en los países OCDE

La desaceleración de los nacimientos no se está dando únicamente en Asia o Europa del Este ya que, los países de la OCDE, enfrentan una situación contractual que pone en riesgo la sostenibilidad de los sistemas productivos y pensionales. Los cálculos del organismo muestran que la tasa de fecundidad debería ubicarse en 2.1 hijos por mujer para garantizar el reemplazo generacional, sin embargo, los datos más recientes (2021-2022) muestran que el promedio del bloque es de tan solo 1.43 hijos por mujer.

Dentro de los casos más críticos dentro de los países que pertenecen a la OCDE se encuentra Corea del Sur que registra una tasa de 0.72, seguida de España (1.12), Polonia (1.16) y Japón (1.2); por otro lado, Israel, México y Francia lideran la fecundidad dentro de la OCDE, con 2.89, 1.91 y 1.66 hijos por mujer, respectivamente.

Panorama de Colombia

Colombia no muestra una realidad tan alejada a la de los demás países. Entre 2021 y 2024, el país registró una caída significativa en los nacimientos de 163,043 personas menos, al pasar de 616,914 a 453,901.

A pesar de esta reducción, Colombia mantiene la cuarta tasa de fecundidad más alta de la OCDE, con 1.65 hijos por mujer, por encima de Chile (1.17) y Costa Rica (1.33).

A pesar de esto, el panorama genera alertas fiscales y sociales ya que, el país tiene el noveno gasto público más bajo en beneficios para las familias dentro del bloque, con 1.8% del PIB, frente a una media de 2.4 por ciento.

Según la OCDE, factores como la incertidumbre económica, los altos costos de la vivienda y la mayor participación femenina en el mercado laboral están redefiniendo las decisiones reproductivas.

Además, el organismo recomienda fortalecer políticas de conciliación entre vida laboral y familiar, ampliar licencias de paternidad y mejorar el acceso al cuidado infantil y a la vivienda.

Ante estas tendencias cada vez más visibles a nivel global, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, Unfpa, advierte que estos cambios demográficos transformarán el futuro de la humanidad durante las próximas generaciones. Mientras algunos países seguirán caracterizándose por altas tasas de fecundidad, otros enfrentarán una contracción poblacional con impactos directos en el crecimiento económico, el mercado laboral y también la sostenibilidad fiscal.

América Latina está por debajo del reemplazo, pero con fuertes contrastes

En América Latina y el Caribe, la tasa de fertilidad promedio es de 1.8 nacimientos por mujer, según cifras del Banco Mundial, por debajo del nivel de reemplazo. Sin embargo, la región presenta marcadas diferencias internas.

Bolivia, Honduras y Guyana encabezan la lista regional con tasas de 2.5, 2.5 y 2.4 hijos por mujer, respectivamente. Les siguen Paraguay, Guatemala y Nicaragua, con registros aún por encima del promedio mundial. Colombia se ubica en la mitad del ranking regional, con 1.6 hijos por mujer.