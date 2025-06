Cifras oficiales de robos no reflejan la realidad: camioneros

La Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) y la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) consideran que es necesario revisar la forma en que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta el robo a transportistas, porque las cifras del presente año muestran una disminución que no refleja la realidad, que, incluso, se ha vuelto más violenta.

De acuerdo con el dato de mayo pasado, en México hubo 505 robos, 26% menos en su comparación anual (en el acumulado enero mayo se redujeron el 22% en relación a igual periodo del 2024, al pasar de 3,415 a 2,653).

En el contexto del 25 Foro Nacional de Transporte de Mercancías, el presidente ejecutivo de la ANTP, Leonardo Gómez, destacó que, junto con los agremiados, entre ellos Pepsico, Bimbo, Femsa, Alpura, DACERO o La Corona, se ha procurado la prevención del delito referido utilizado, por ejemplo, tecnología, pero no ha sido suficiente.

“Cada vez que le pregunto a los transportistas que nos dan servicio o a nuestros socios sobre el robo dicen que no, que el índice continúa elevado y que lamentablemente se está volviendo más violento. Sin embargo, la estadística que señala la autoridad ahí está. No queremos decir que no es la correcta, lo que sí estamos pidiendo es que revisemos cómo se está catalogando cada tipo de incidencia, porque cuando hay una persona fallecida en ello se tipifica no como un robo sino como algo diferente al robo. A lo mejor eso está modificando la estadística”, refirió.

Desde su perspectiva, la buena relación que existe actualmente con autoridades de los diversos niveles de gobierno permitirá atender adecuadamente el tema. “Tenemos una incidencia de robos interna y es la que nos señala que no corresponde con la baja que refiere la autoridad. Otras organizaciones especializadas también dicen que están subiendo los robos, por lo que es necesario mostrar con hechos y datos la realidad en dicho tema”, agregó Leonardo Gómez.

Canacar refiere más violencia

Por su parte, el presidente de la Canacar, Miguel Ángel Martínez, consideró que los datos de que a nivel nacional se está reduciendo el robo de camiones, para sus agremiados eso no es “una nota” porque persisten y cada vez son más violentos y se atenta contra la integridad de operadores de las unidades.

Las entidades del país donde los robos tienen mayor incidencia son: el Estado de México, Puebla, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Tlaxcala.

