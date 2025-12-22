Estados Unidos suspende los grandes proyectos de energía eólica en el mar

El gobierno estadounidense anunció este lunes la suspensión de los grandes proyectos de energía eólica marina en construcción en Estados Unidos por motivos de "seguridad nacional", la última medida adoptada por la administración del presidente Donald Trump contra las energías renovables.

El secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, responsable entre otras cosas de los recursos naturales, declaró la suspensión inmediata "de los permisos de explotación de todos los grandes proyectos eólicos offshore (en mar abierto) en construcción en Estados Unidos" después de que el Departamento de Defensa identificara "riesgos para la seguridad nacional" asociados a estas iniciativas.

Estos riesgos estarían relacionados con el "movimiento de las aspas" de los aerogeneradores y con sus "torres altamente reflectantes", que "crean interferencias en los radares", prosiguió en un comunicado.

Cinco grandes proyectos de construcción de parques eólicos marinos, todos situados en el Atlántico frente a la costa este de Estados Unidos, se ven afectados por esta suspensión, que según el departamento busca dar tiempo a las autoridades y empresas involucradas "para evaluar la posibilidad de mitigar los riesgos" en cuestión.

Este anuncio llega en un contexto de ataques de la administración estadounidense contra las energías renovables y, en particular, contra la eólica.

Desde su regreso al poder, Trump ha firmado una serie de decretos para frenar el avance de esta industria, entre ellos la congelación de permisos de explotación y de préstamos federales para cualquier proyecto eólico marino o terrestre.

"No vamos a apostar por la (energía) eólica", había declarado en enero el presidente republicano, que en paralelo multiplica las acciones para impulsar la explotación de energías fósiles.

"Un solo gasoducto suministra tanta energía como estos cinco proyectos juntos", proclamó el lunes en X Doug Burgum, conocido por su cercanía a la industria petrolera y gasífera, calificando la suspensión de medida "de sentido común".