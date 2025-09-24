CNE ordena QR y GPS a transportistas de combustible

La Comisión Nacional de Energía (CNE) emitió a través del Diario Oficial de la Federación (DOF) los lineamientos técnicos y administrativos para que todos los vehículos que trasladen gasolina, diésel, gas LP y petroquímicos a través del país por medios distintos a ductos cuenten con un balizado o marca visible, un código QR único y un sistema GPS que permita la vigilancia de las operaciones.

Esta medida, aseguraron, busca cerrar espacios al robo de combustibles y garantizar que cada unidad tenga trazabilidad completa, desde su origen hasta su destino. De acuerdo con la CNE, el balizado se colocará en calcomanías reflejantes de alta durabilidad, impresas con un QR intransferible emitido exclusivamente por la Comisión, lo que facilitará la supervisión ciudadana y gubernamental.

Según las Disposiciones Administrativas de Carácter General (DACG) el código QR permitirá validar en tiempo real el permiso del transportista, la legalidad del producto, la identidad del operador y las pólizas de seguro vigentes, así como información sobre la ruta y el volumen transportado. Una parte de la información será pública para la ciudadanía, mientras que la versión completa estará disponible para las autoridades a través del Sistema de Registro, Administración y Control a Permisionarias (SIRACP).

Además del QR, el acuerdo obliga a todas las unidades a portar un GPS activo y certificado que deberá transmitir información en tiempo real bajo protocolos de seguridad digital avanzados y conservar los registros de geolocalización 12 meses.

La omisión, alteración o desconexión del GPS será considerada falta grave y podrá ser sancionada por la autoridad.

La CNE notificará a los permisionarios vigentes dentro de los próximos 15 días hábiles y estos tendrán veinte días adicionales para cumplir con la implementación del balizado y el uso de QR y GPS en pipas y autotanques. Mientras que las nuevas unidades deberán cumplir con los requisitos antes de iniciar operaciones.

La Comisión recordó que el cumplimiento será supervisado y que se aplicarán sanciones en caso de incumplimiento. También se habilitarán mecanismos de denuncia ciudadana y auditorías digitales a través del SIRACP, con el fin de reforzar el control del transporte de hidrocarburos.

El objetivo, destacó la CNE, es asegurar que ningún litro de combustible circule sin identificación digital. Esta medida se alinea con estándares internacionales. Dichos estándares son de trazabilidad logística y busca proteger tanto al sector energético como a la población frente a riesgos asociados al transporte ilegal de hidrocarburos.

El SIRACP es una herramienta tecnológica administrada y operada por la CNE, diseñada para fortalecer la supervisión regulatoria en materia de Transporte y Distribución de Petrolíferos, Gas LP y Petroquímicos por medios distintos a ductos, así como para proporcionar información a autoridades de seguridad pública con el fin de fortalecer las medidas que permitan prevenir sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, previo acuerdo, convenio o cualquier otro instrumento que se suscriba entre la Comisión y las autoridades para coordinar el intercambio de información.