Propósitos financieros 2026: plan paso a paso para eliminar gastos hormiga

Cada cierre de año es común hacer un balance y establecer propósitos, pero pocos logran cumplirlos. Un obstáculo recurrente es ignorar lo básico: los gastos hormiga, pequeñas erogaciones cotidianas que terminan drenando el presupuesto y que podrían destinarse al ahorro.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), estos gastos pueden representar hasta 12% del ingreso de un trabajador promedio en México.

Aunque suelen parecer insignificantes —cafés, snacks, suscripciones olvidadas, propinas, aplicaciones poco usadas—, la acumulación diaria puede ser significativa, dice Openbank.

Eliminar o reducir los gastos hormiga acelera el cumplimiento de metas financieras, incluyendo el pago de deudas, la creación de un fondo de emergencia o la inversión inicial para un negocio.

En 2026, controlar estos egresos será clave para fortalecer la estabilidad financiera, especialmente en un entorno de inflación y alza de precios en productos de consumo cotidiano.

Ana Sofía Moya, directora de ahorro e inversiones en Crediclub, subraya que la acumulación de gastos hormiga afecta directo la capacidad para construir un patrimonio sólido.

“Identificarlos y controlarlos es el primer paso para transformar nuestra relación con el dinero y alcanzar la libertad financiera", afirma. Adoptar una mentalidad financiera estratégica permite recuperar el control del dinero y tomar decisiones más inteligentes.

Falta de registro: principal error financiero

La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (Enif 2023) muestra que 1 de cada 3 mexicanos no lleva registro de sus gastos, dificultando la identificación y reducción de pequeñas fugas que pueden afectar seriamente el presupuesto. Esta falta de control genera estrés financiero y reduce la capacidad de enfrentar emergencias o aprovechar oportunidades.

Identificar patrones y causas emocionales

Openbank recomienda detectar patrones de consumo y detonantes emocionales para erradicar los gastos hormiga. Es útil analizar los gastos de los últimos tres meses y categorizarlos: emociones como el estrés, el aburrimiento o la influencia de redes sociales suelen motivar compras innecesarias. Si se conocen estos desencadenantes, es más fácil prevenir los gastos antes de que se realicen.

Pasos para eliminar los gastos hormiga en 2026

Analiza los estados de cuenta y registra cada gasto, por pequeño que sea, usando notas en el celular para mayor claridad semanal, recomienda OpenBank.

Identifica las causas emocionales que llevan a realizar compras impulsivas:

Crea nuevos hábitos: prepara alimentos y bebidas en casa en vez de comprarlos fuera y define un presupuesto semanal para gastos discrecionales. Ajusta tus controles: limita el uso de tarjetas y revisa tu progreso mensualmente para detectar mejoras y áreas de oportunidad.

Al minimizar los gastos hormiga y organizar tus finanzas personales de manera eficiente, se construye una base sólida que facilita alcanzar objetivos financieros en el nuevo año.

