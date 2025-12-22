Actividad económica de México se recupera y crece 1% en octubre: IGAE

La actividad económica creció 1% mensual en octubre, con lo que se recuperó de la caída que había sufrido un mes antes, logrando avances generalizados en todas las actividades.

Sin embargo, aun con este rebote, especialistas coinciden en que la actividad económica mexicana sigue mostrando rasgos de debilidad y estiman un crecimiento anual de solo 0.4-0.6% en todo 2025.

El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) creció 1% a tasa mensual, luego de haber caído 0.4% en septiembre. A tasa anual, el aumento fue de 1.6%, según cifras desestacionalizadas del Instituto de Estadística y Geografía (Inegi).

El crecimiento de octubre superó la estimación prevista en el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), que proyectaba un crecimiento de sólo 0.5%, además de que es la mayor variación mensual desde julio de 2024.

No obstante, a pesar del crecimiento, analistas de Grupo Financiero Monex consideraron que “las cifras del IGAE de octubre apuntan a que la economía mexicana mantiene un desempeño frágil, pese al repunte observado en el margen”.

“El avance mensual estuvo impulsado principalmente por las actividades primarias y terciarias, mientras que el sector industrial continúa mostrando debilidad, particularmente en la manufactura, misma que se mantuvo en terreno de contracción”, dijeron a través de una nota.

Actividades terciarias repuntaron 1.2%%

Durante octubre, a tasa mensual las actividades primarias (agropecuarias) repuntaron 1.4%; las terciarias (comercio y servicios), 1.2%, y las secundarias (industriales) crecieron 0.7 por ciento.

A tasa anual, las actividades primarias avanzaron 11.8%, las terciarias 2.5%, mientras que las secundarias cayeron 0.7 por ciento.

Analistas de Grupo Financiero Base expusieron que las cifras de octubre del IGAE muestran un rebote de la actividad secundaria y terciaria, pero no hay información suficiente para confirmar un cambio de tendencia para la actividad económica.

“El rebote del IGAE y en particular de las actividades terciarias reduce la probabilidad de que el PIB del cuarto trimestre confirme una contracción trimestral, pero no es suficiente para confirmar un cambio de tendencia a una senda de crecimiento sostenido del PIB”, dijeron los especialistas de Banco Base.

Crecimiento acumulado de 0.2% en 2025

Los analistas de Monex señalaron que con las cifras de octubre, en el acumulado del año la actividad económica mantiene un marginal crecimiento 0.2%, “lo que plasma una notoria pérdida de dinamismo de los principales sectores productivos”.

Por su parte, los especialistas de Banco Base recordaron que el IOAE de noviembre tuvo una contracción mensual de 0.2%, con lo que en promedio entre enero y noviembre, la actividad económica ha tenido un crecimiento mensual promedio de 0.16 por ciento.

“Asumiendo que este crecimiento se repite en diciembre, el PIB del cuarto trimestre mostraría un crecimiento trimestral cercano a 0.78% y anual de 1.17%. Si esto se materializa, en 2025 el PIB mostraría un crecimiento anual de 0.60% respecto al 2024”, estimó Banco Base.

Persisten retos hacia cierre de año

Finalmente, los especialistas de Monex aseguraron que hacia el cierre de 2025 persisten retos asociados al debilitamiento de las manufacturas, la incertidumbre del entorno comercial y un contexto político-económico interno presionado, lo que seguirá limitando las perspectivas de crecimiento.