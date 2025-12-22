Aumento del salario mínimo 2026: Pensiones se fortalecen mientras la brecha salarial se acorta

El reciente incremento del 13% al salario mínimo para el ejercicio 2026 generará un efecto de doble vía en el mercado laboral y de seguridad social en México, impulsando significativamente el monto de las pensiones mínimas, pero agudizando el fenómeno de la compresión salarial en las estructuras corporativas.

De acuerdo con un análisis de la consultora WTW, este ajuste consolida la recuperación del poder adquisitivo iniciada en el sexenio anterior, estableciendo un nuevo piso para quienes están próximos al retiro bajo la Ley del 97.

Javier Alarcón, líder de Retiro de WTW, explicó que las pensiones mínimas de seguridad social mantienen una relación directa con el salario mínimo, lo que permite que estos incrementos definan una plataforma más robusta para los futuros jubilados.

El especialista destacó que, históricamente, el salario mínimo crecía por debajo de la inflación, una tendencia que se ha revertido: “ahora está recuperando poder adquisitivo y la recuperación que tuvo en el sexenio pasado, sumado a lo que se va a dar en el actual gobierno, que se estima del 12% en promedio anual, va a hacer que despegue mucho más esas pensiones mínimas”.

Las proyecciones de la firma muestran un salto tangible en los ingresos de los pensionados de un año a otro. Mientras que una persona que se jubila en 2025 con el derecho a una pensión mínima recibe aproximadamente 8,476 pesos mensuales, aquellos que lo hagan en 2026 bajo las mismas condiciones percibirán 9,577 pesos.

No obstante, Alarcón aclaró que una vez otorgada la pensión, el ajuste posterior se rige estrictamente por la inflación publicada por el Inegi.

Por otro lado, la dinámica salarial dentro de las organizaciones enfrenta el reto de la "compresión", un proceso donde la base de la pirámide crece a un ritmo que los niveles superiores no pueden replicar, reduciendo la distancia entre rangos jerárquicos.

Javier Brassel, director de Encuestas de Compensación para WTW México, advirtió que esta situación está obligando a las empresas a replantear sus estrategias para mantener una progresión coherente. Según Brassel, “nuestra estructura se ha venido achatando en términos de compensación, estamos viviendo un fenómeno de compresión salarial; el incremento al salario mínimo no está impactando únicamente a quienes perciben ese salario”.

Este fenómeno ya ha trascendido al personal operativo, alcanzando a niveles técnicos y profesionales. Las cifras de WTW revelan que, en los últimos siete años, los salarios de estos sectores han crecido en promedio un 7.5% y un 6.3% respectivamente, evidenciando que el beneficio del alza al mínimo disminuye conforme aumenta el nivel de ingresos del trabajador.

Para más de la mitad de las empresas participantes en sus estudios, el desafío actual radica en cómo incentivar los niveles organizacionales medios y altos sin comprometer la viabilidad financiera ante el empuje constante de los salarios base.