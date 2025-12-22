Industria del juguete en México crecerá hasta 4% en 2025; aranceles ponen en riesgo su competitividad

La industria del juguete en México cerrará 2025 con un crecimiento estimado de entre 3.5 y 4%, en medio de preocupaciones por los aranceles a insumos importados, los cuales podrían encarecer los costos de producción, afectar su competitividad y encarecer los productos finales.

Así lo indicó Miguel Ángel Martín González, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete (Amiju), al estimar que se esperan ventas de alrededor de 2,900 millones de dólares en el mercado interno y entre 1,300 y 1,500 millones de dólares en exportaciones.

“Afortunadamente tenemos un año saludable… Hoy estamos por encima de las metas que teníamos antes de la pandemia”, afirmó sin precisar detalles.

No obstante, explicó que los aranceles sobre insumos y componentes plásticos importados podrían encarecer el precio final de los juguetes entre un 10 y 20%, lo que afectaría la competitividad del sector.

Actualmente, México produce cerca del 50% de los insumos necesarios para la fabricación, por lo que el resto debe adquirirse en Estados Unidos, Canadá y países asiáticos, puntualizó el presidente de la Amiju en entrevista.

“Entonces la maquinaria, los accesorios y los chips, tenemos que salir a buscarlos y con la implementación de los aranceles básicamente nos va a poner en un tema desigual ante la competencia. Ese es el riesgo”, recalcó.

“Afortunadamente hay apertura y pláticas constantes con la administración de exponer todos los temas de la industria y nos están escuchando, esperamos que el año que entra se analice con un poco más de cuidado el caso específico de la industria”, confió Miguel Ángel Martín González.

A partir del 1 de enero de 2026 entrarán en vigor nuevos aranceles como resultado de la reforma a la Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación.

En el caso de los juguetes, se aplicará un impuesto del 30% a las importaciones, mientras que los plásticos y sus manufacturas enfrentarán incrementos de entre 5 y 50 por ciento.

Estas medidas se aplicarán principalmente a productos provenientes de países sin tratados comerciales con México, como China y otras economías asiáticas, de acuerdo con EY, una empresa de consultoría.

“La gran oportunidad que tenemos es hacer exportaciones, traer líneas y producir para Estados Unidos. El tema, básicamente, a solucionar es el de los aranceles que nos aumentan los costos y nos quitan competitividad”, resaltó Miguel Ángel Martín González.

Estados Unidos consume 40,000 millones de dólares en juguetes al año, pero en ese país no hay realmente industria de producción, lo que existe son las dueñas de las marcas como Disney, Warner Bros y otras.

Estas empresas, prosiguió, están moviendo sus plantas de China hacia otros países debido a las tensiones comerciales entre el país asiático y Estados Unidos.

Esa es la oportunidad para México, ya que la cercanía geográfica con el mercado estadounidense, la mano de obra calificada y la tecnología disponible colocan al país como un destino atractivo para la reubicación de líneas de producción.

Lo más demandado

El presidente de la Amiju explicó que los juguetes basados en personajes de películas y videojuegos siguen registrando la mayor demanda de mercado.

La moda en la industria del juguete dura aproximadamente ocho semanas, después aparece un nuevo producto o personaje. Esto obliga a la industria a estar en constante innovación para atender la demanda.

Hoy, la inteligencia artificial y otras tecnologías permiten crear juguetes más innovadores en menos tiempo.

De hecho, mencionó que en el mercado hay alrededor de 30,000 juguetes, diseñados para satisfacer los distintos gustos y necesidades de cada grupo de edad.

La mayoría de los juguetes que México importa provienen de Vietnam, Turquía y China. En el caso de exportaciones, mencionó, a manera de ejemplo, los LEGO que se venden en Estados Unidos y Canadá se producen en México, al igual que la arena moldeable Kinetic Sand, de Industrias Plásticas Martín, llega a 24 países.

Aproximadamente el 30% de la producción nacional se destina a exportación y el 70% es para consumo interno.

El Mundial de fútbol representa una oportunidad para la industria del juguete en México, dijo Miguel Ángel Martín González.

Durante este evento se fabrican productos específicos como figuras de jugadores con la cabeza grande (conocidas como cabezones), así como otros juguetes inspirados en futbolistas y elementos del Mundial.