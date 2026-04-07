Llama Felipe Macías a visibilizar a la comunidad autista

Querétaro contará con un Centro Integral de Autismo, el cual tendrá una inversión de 30 millones de pesos para comenzar a operar en el segundo semestre de este año, confirmó el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera durante el encendido de los Arcos en diferentes colores, en el marco del Día Mundial de la Concientización sobre Autismo.

"Vamos a iluminar nuestros majestuosos Arcos de manera muy bonita, pero aquí lo más importante es que esta administración se está atreviendo a hacer lo que nadie antes hacía (…) por eso es que asumimos este gran reto de la construcción del primer Centro Integral para personas autistas del municipio de Querétaro y que será el quinto a nivel nacional", expresó el alcalde.

Recordó que el Centro Integral de Autismo de Querétaro es un proyecto innovador que será un espacio especializado con diagnóstico, terapias y acompañamiento para las familias, atención integral y digna que impulsa el respeto a la neurodiversidad.

Señaló que este encendido, en el marco del Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, sirve para dar visibilidad a la realidad de las personas con trastorno del espectro autista y es una oportunidad para reconocer el esfuerzo y la dedicación de las familias, profesionales de la salud, de la educación y de todas aquellas personas que trabajan día a día para brindar oportunidades de desarrollo, aprendizaje y bienestar a las personas autistas.

Agregó que más de mil 500 personas con trastorno del espectro autista ya cuentan con registro en el municipio de Querétaro, como parte de una política pública de inclusión social.