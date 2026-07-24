Tequila celebra su primer Día Nacional con alza de 3.3% en exportaciones

Guadalajara, Jal. Durante el primer semestre del año, la agroindustria tequilera produjo 302.1 millones de litros de tequila, mientras que las exportaciones alcanzaron 214.4 millones de litros, cifra que representó un crecimiento de 3.3% en comparación con el mismo período del año anterior, informó el presidente del Consejo Regulador del Tequila (CRT), Aurelio López Rocha.

En el marco de la primera celebración oficial por el Día Nacional del Tequila, que a partir de este año se celebra cada 24 de julio, López Rocha destacó que en los primeros seis meses de 2026, la elaboración de la bebida implicó el consumo de 1.17 millones de toneladas de agave, reflejo de la intensa actividad de una cadena productiva que integra al sector agrícola, industrial y de comercialización.

Indicó que la industria cuenta actualmente con 229 productores y 3,402 marcas de tequila registradas y vinculadas a un productor autorizado, indicadores que, dijo, evidencian la confianza de los consumidores y el posicionamiento que mantiene la bebida mexicana tanto en el mercado nacional como en el exterior.

"Éstas, más que cifras, son muestra de la confianza y preferencia del consumidor y del potencial de la bebida nacional de México. Esto, sin olvidar a futuro, la diversificación imprescindible de mercados y el reforzamiento de vínculos comerciales", enfatizó el presidente del CRT.

Integrantes del Consejo Regulador del Tequila (CRT).Foto EE: Cortesía

Impacto social

Aurelio López Rocha también subrayó el impacto social de la actividad, al señalar que más de 100,000 familias dependen de manera directa de la agroindustria tequilera, particularmente en las comunidades cuya principal actividad económica es el cultivo de agave y la producción de tequila.

La celebración de este año coincidió además con el vigésimo aniversario de la inscripción del Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones Industriales de Tequila en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, reconocimiento otorgado el 12 de julio de 2006. El sitio comprende más de 34,000 hectáreas de campos de agave, destilerías históricas, haciendas y comunidades que representan el origen cultural e histórico de la bebida.

"Desde el Consejo Regulador del Tequila, reafirmamos nuestro compromiso de seguir inspeccionando, analizando y certificando a nuestra bebida nacional; de continuar protegiendo la Denominación de Origen Tequila en México y en el extranjero; de generar información oportuna, veraz y útil para toda la cadena productiva y, sobre todo, de garantizar a los consumidores la autenticidad de cada botella que lleva con orgullo el nombre de tequila", puntualizó su presidente.

Fecha histórica

Tras la aprobación de la iniciativa en las cámaras de Diputados y Senadores, en mayo pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio como el Día Nacional del Tequila, homologado esta conmemoración con las celebraciones internacionales de la bebida.

Durante la jornada se realizaron dos conversatorios sobre "Autenticidad, el origen del Tequila", y "El Tequila en sus principales mercados"; además, el director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), Vidal Llerenas, impartió la conferencia magistral "Tequila: origen protegido, identidad reconocida", en la que destacó el papel estratégico de la propiedad intelectual y de las denominaciones de origen para la protección de productos que representan el prestigio de México en el mundo.

Botella conmemorativa

Como parte de la celebración, también se realizó la develación de la Botella Institucional Conmemorativa del Día Nacional

del Tequila, una edición especial elaborada mediante un ensamble con la participación de diversas empresas tequileras.

"Este ensamble es el resultado de la confianza, la generosidad y la visión compartida de una agroindustria que entendió que, cuando el propósito es mayor que las diferencias, la colaboración se convierte en su principal fortaleza”, expresó, por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT), Roberto Ciprés.