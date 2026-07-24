CRT abre consulta para definir los lineamientos sobre los derechos de las audiencias

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) someterá a consulta pública un anteproyecto sobre los Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias

La consulta pública se desarrollará del 27 de julio al 21 de agosto y estará abierta a los concesionarios de radio y televisión, las instituciones académicas y público en general. Las propuestas podrán enviarse a través del portal habilitado por la CRT.

Durante la presentación del proyecto, la presidenta comisionada de la CRT, Norma Solano Rodríguez, señaló que el objetivo es construir un instrumento con la participación de los distintos sectores involucrados.

“Queremos escuchar a las audiencias y claro, al sector; también a los concesionarios, a la academia, a las organizaciones, porque es una propuesta que seguramente va a ser enriquecida con toda esta participación y por eso queremos que nos ayuden a difundirla”.

De acuerdo con el anteproyecto, las estaciones de radio y televisión deberán contar con un código de ética y designar a un defensor de las audiencias, responsable de atender las inconformidades de radioescuchas y televidentes que consideren vulnerados sus derechos por los contenidos difundidos.

El proyecto también plantea que los concesionarios implementen procedimientos claros para la recepción y atención de quejas.

Las personas que consideren afectados sus derechos tendrían un plazo de siete días para presentar su inconformidad ante el defensor de las audiencias, quien solicitaría información al concesionario y contaría con hasta 20 días para emitir una determinación.

Si el concesionario no atendiera las recomendaciones emitidas por el defensor, o si el interesado no estuviera conforme con la resolución, la CRT podría conocer el caso y emitir una recomendación, conforme a las atribuciones previstas en la legislación vigente.

Entre las disposiciones incluidas en el proyecto también se contemplan medidas para que los concesionarios identifiquen de forma diferenciada la publicidad respecto de los contenidos informativos y distingan las opiniones de los espacios noticiosos mediante elementos como cortinillas, plecas o mensajes en pantalla, aspectos que históricamente han generado debate entre autoridades, concesionarios y organizaciones vinculadas con la libertad de expresión.

La presidenta de la CRT afirmó que los lineamientos buscan establecer procedimientos para hacer efectivos derechos reconocidos desde la reforma constitucional de 2013 y posteriormente incorporados a la legislación en telecomunicaciones y radiodifusión.

"En realidad no ha habido un instrumento accionable que permita y habilite el ejercicio (…) Y es uno de los grandes logros de la nueva ley, resultado de un proceso de escucha deliberativo en el Senado de la República con los conversatorios. Donde se recogieron, pues, todas las demandas, inquietudes y que finalmente se vieron plasmados en nuestra ley vigente", refirió Solano.

Concluido el periodo de consulta, la CRT analizará las observaciones recibidas, integrará las modificaciones que considere procedentes y posteriormente someterá la versión final de los lineamientos a la aprobación de su pleno para su eventual publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Con información de Nicolás Lucas.